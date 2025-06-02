Россия готовит что-то летом в Беларуси, — Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский обратил внимание на угрозы со стороны России, в частности на возможные планы Москвы на лето в Беларуси. Он подчеркнул, что если Россия готовит атаки с территории Беларуси, Украине необходимо объединить усилия и увеличить свои силы для противодействия таким угрозам.

Об этом украинский лидер заявил в Вильнюсе на саммите стран Бухарестской девятки и Нордических стран в понедельник, 2 июня.

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Во время саммита в Вильнюсе Зеленский подчеркнул, что Россия должна почувствовать цену своих потерь — именно это может заставить Кремль пойти на дипломатические шаги.

Президент отметил, что Украина сейчас имеет более сильные тактические решения в противостоянии с РФ, и примером этого стала недавняя операция "Паутина", которая подтвердила эффективность украинских действий.

Также он отметил, что Европа и США имеют лучшее оружие, чем Россия, что является ключевым фактором в борьбе с агрессором.

"Сейчас это значит укрепить Украину, чтобы остановить войну и не дать ей распространиться. Поэтому производство оружия важно. Украина может покрыть 40% потребностей оружия, но нужно стабильное финансирование", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, что во время этого же саммита Владимир Зеленский выразил скептицизм относительно стремления Российской Федерации вести содержательный диалог, в частности в контексте предстоящих переговоров в Стамбуле.

До этого Владимир Зеленский поздравил Кароля Навроцкого с успешным избранием на пост президента Польши. Глава украинского государства выразил надежду на плодотворное и конструктивное сотрудничество с новоизбранным польским лидером в будущем.