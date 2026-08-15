Зеленський закликав берегти Лавру від російських атак

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Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність берегти Києво-Печерську лавру як одну з національних святинь України. За його словами, Росія веде війну не лише проти українців, а й проти місць, пов’язаних із культурою, історією та національною пам’яттю.

Про це Зеленський сказав у зверненні з нагоди 975-річчя Києво-Печерської лаври, інформує Новини.LIVE.

Зеленський про 975-річчя Києво-Печерської лаври

Президент зазначив, що Лаврі виповнилося 975 років — майже тисячоліття. Він наголосив, що її історія значно довша за історію окремих поколінь українців.

За його словами, такі пам’ятки є частиною того, що об’єднує українців у спільноту, націю та державу.

Президент наголосив, що Україна має берегти національні святині, особливо в умовах повномасштабної війни.

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"Ми повинні берегти кожну таку нашу національну святиню", — заявив Зеленський.

Зеленський звинуватив РФ в ударах по культурних пам’ятках

Глава держави зазначив, що до природного плину часу для українських пам’яток додалися наслідки російської агресії.

За його словами, Росія атакує не лише військові об’єкти, а й місця, які мають культурне, історичне та духовне значення для українців.

"Виклики абсолютно безбожної, тупої російської війни проти України й проти всіх місць нашої культури, історії, нашої пам’яті", — сказав президент.

Зеленський також нагадав, що російські війська вже завдавали ударів по Києво-Печерській лаврі.

"Треба бути абсолютно нікчемними й абсолютно глупими, щоб ударити по Лаврі, але Росія це зробила", — заявив президент.

Він підкреслив, що збереження історичних і культурних пам’яток є важливою частиною захисту української національної пам’яті.

Як повідомляли Новини.LIVE, Володимир Зеленський підтвердив застосування українських ракет "Фламінго" під час удару по ракетно-космічному центру "Прогрес" у Самарській області РФ. Також президент повідомив про ураження військового аеродрому "Саваслейка" та нафтового об’єкта в Усть-Лузі.

Раніше Новини.LIVE писали, що Україна розширює операцію з блокування російського південного напрямку. За словами президента, українська сторона посилює далекобійні удари, обмежує роботу нафтового сектору РФ та завдає ударів по російській військовій логістиці.