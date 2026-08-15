Зеленский призвал защищать Лавру от российских атак

Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости беречь Киево-Печерскую лавру как одну из национальных святынь Украины. По его словам, Россия ведет войну не только против украинцев, но и против мест, связанных с культурой, историей и национальной памятью.

Об этом Зеленский сказал в обращении по случаю 975-летия Киево-Печерской лавры, сообщает Новини.LIVE.

Зеленский о 975-летии Киево-Печерской лавры

Президент отметил, что Лавре исполнилось 975 лет — почти тысячелетие. Он подчеркнул, что её история значительно длиннее, чем история отдельных поколений украинцев.

По его словам, такие памятники являются частью того, что объединяет украинцев в сообщество, нацию и государство.

Президент подчеркнул, что Украина должна беречь национальные святыни, особенно в условиях полномасштабной войны.

Читайте также:

"Мы должны беречь каждую такую нашу национальную святыню", — заявил Зеленский.

Зеленский обвинил РФ в ударах по культурным памятникам

Глава государства отметил, что к естественному течению времени для украинских памятников добавились последствия российской агрессии.

По его словам, Россия атакует не только военные объекты, но и места, имеющие культурное, историческое и духовное значение для украинцев.

"Вызовы абсолютно безбожной, тупой российской войны против Украины и против всех мест нашей культуры, истории, нашей памяти", — сказал президент.

Зеленский также напомнил, что российские войска уже наносили удары по Киево-Печерской лавре.

"Надо быть абсолютно ничтожными и абсолютно глупыми, чтобы нанести удар по Лавре, но Россия это сделала", — заявил президент.

Он подчеркнул, что сохранение исторических и культурных памятников является важной частью защиты украинской национальной памяти.

Как сообщали Новини.LIVE, Владимир Зеленский подтвердил применение украинских ракет «Фламинго» во время удара по ракетно-космическому центру «Прогресс» в Самарской области РФ. Также президент сообщил о поражении военного аэродрома "Саваслейка" и нефтяного объекта в Усть-Луге.

Ранее Новини.LIVE писали, что Украина расширяет операцию по блокированию российского южного направления. По словам президента, украинская сторона усиливает дальнобойные удары, ограничивает работу нефтяного сектора РФ и наносит удары по российской военной логистике.