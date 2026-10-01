Зеленський провів селектор: ключові рішення щодо ракет та ППО

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський провів селектор із військовими, урядовцями та керівниками служб, які відповідають за захист інфраструктури. Під час наради скорегували систему реагування на російську терористичну операцію проти критичної інфраструктури Києва та визначили необхідний перерозподіл ресурсів. Також обговорили постачання ракет для ППО, забезпечення F-16 необхідною амуніцією та виконання планів стійкості в регіонах.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму зверненні за підсумками селектора у четвер, 1 жовтня, інформує Новини.LIVE.

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Захист критичної інфраструктури Києва посилять

За словами президента, під час селектора обговорили коригування системи реагування на російську терористичну операцію проти критичної інфраструктури Києва. Також визначили необхідний перерозподіл ресурсів, а захисні рішення мають бути повністю реалізовані.

Окремо Володимир Зеленський наголосив, що місцева влада Києва має бути готовою до швидких рішень для підтримки людей.

"Скорегували систему реагування на російську терористичну операцію проти київської критичної інфраструктури. Повинні бути повністю реалізовані захисні рішення. Визначили необхідний перерозподіл ресурсів. Важливо, щоб місцева влада у Києві була готова до швидких рішень на підтримку людей", — написав глава держави.

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Перевірять домовленості щодо ракет для ППО та F-16

Під час нарад Зеленський заявив про оперативну перевірку домовленостей із партнерами щодо забезпечення F-16 необхідною амуніцією. Цим мають зайнятися МЗС, Міністерство оборони та команда Офісу президента.

Також перевірять домовленості щодо постачання ракет для ППО — по кожній країні, угоді та пакету. На завтра мають підготувати оновлений графік постачання в Україну, оскільки президент наголосив на важливості отримання додаткових ракет у жовтні.

"МЗС, Міністерство оборони та команда Офісу проведуть оперативну перевірку домовленостей із партнерами щодо забезпечення F-16 необхідною амуніцією. Так само і щодо постачання ракет для ППО — по кожній країні, по всіх угодах, по кожному пакету, і на завтра — оновлений графік постачання в Україну. Важливо, щоб у жовтні були додаткові ракети", — зазначив лідер.

За словами президента, деякі домовленості, погоджені з лідерами інших країн, досі не реалізовані на командному рівні. Зеленський подякував Німеччині, Норвегії, Фінляндії та іншим партнерам, які готові працювати максимально оперативно, і наголосив на необхідності прискорити виконання домовленостей.

У регіонах щотижня фіксуватимуть стан планів стійкості

Президент також повідомив про щотижневе фіксування стану виконання планів стійкості в кожному регіоні та ключових містах. Зеленський зазначив, що в частині громад є відставання.

Військове командування разом з урядовцями мають підготувати додаткові рішення для більшої безпеки робіт.

"По кожному регіону, по ключових містах у щотижневому режимі фіксуємо стан виконання планів стійкості. Є відставання в частині громад, і військове командування разом з урядовцями мають підготувати додаткові рішення для більшої безпеки робіт", — наголосив глава держави.

Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Новини.LIVE інформували, що 1 жовтня 2026 року Зеленський повідомив про ураження російських військових об’єктів у кількох регіонах РФ та в Чорному морі. Серед цілей — місце запуску й зберігання ударних дронів в Орловській області, нафтовий об’єкт у Самарській та склад забезпечення в Брянській області. Президент подякував українським військовим і працівникам оборонної сфери за результати роботи.

Новини.LIVE також писали, що 30 вересня 2026 року Зеленський зустрівся з військовими, які беруть участь в операції "Вівальді", та обговорив подальші плани. За три сезони Сили оборони зірвали плани РФ прорвати тил Слов’янсько-Краматорської агломерації та стабілізували ситуацію на цій ділянці фронту. Наразі Україна починає підготовку до четвертого сезону операції.