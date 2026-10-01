Зеленский провел селекторное совещание: ключевые решения по ракетам и ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский провел селекторную конференцию с военными, правительственными чиновниками и руководителями служб, отвечающих за защиту инфраструктуры. В ходе совещания скорректировали систему реагирования на российскую террористическую операцию против критической инфраструктуры Киева и определили необходимое перераспределение ресурсов. Также обсудили поставки ракет для ПВО, обеспечение F-16 необходимой амуницией и выполнение планов обеспечения устойчивости в регионах.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своём обращении по итогам совещания в четверг, 1 октября, сообщает Новини.LIVE.

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Защиту критической инфраструктуры Киева усилят

По словам президента, в ходе совещания обсудили корректировку системы реагирования на российскую террористическую операцию против критической инфраструктуры Киева. Также определили необходимое перераспределение ресурсов, а защитные меры должны быть полностью реализованы.

Отдельно Владимир Зеленский подчеркнул, что местные власти Киева должны быть готовы к принятию быстрых решений для поддержки населения.

"Скорректировали систему реагирования на российскую террористическую операцию против киевской критической инфраструктуры. Защитные меры должны быть полностью реализованы. Определили необходимое перераспределение ресурсов. Важно, чтобы местные власти в Киеве были готовы к оперативному принятию решений в поддержку населения", — написал глава государства.

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Проверят договоренности по ракетам для ПВО и F-16

В ходе совещаний Зеленский заявил об оперативной проверке договоренностей с партнерами по обеспечению F-16 необходимой амуницией. Этим должны заняться МИД, Министерство обороны и команда Офиса президента.

Также проверят договоренности о поставках ракет для ПВО — по каждой стране, соглашению и пакету. К завтрашнему дню должны подготовить обновленный график поставок в Украину, поскольку президент подчеркнул важность получения дополнительных ракет в октябре.

"МИД, Министерство обороны и команда Администрации проведут оперативную проверку договоренностей с партнерами по обеспечению F-16 необходимой амуницией. То же самое касается поставок ракет для ПВО — по каждой стране, по всем соглашениям, по каждому пакету, и к завтрашнему дню — обновленный график поставок в Украину. Важно, чтобы в октябре были дополнительные ракеты", — отметил лидер.

По словам президента, некоторые договоренности, согласованные с лидерами других стран, до сих пор не реализованы на командном уровне. Зеленский поблагодарил Германию, Норвегию, Финляндию и других партнеров, которые готовы работать максимально оперативно, и подчеркнул необходимость ускорить выполнение договоренностей.

В регионах еженедельно будут фиксировать ход выполнения планов устойчивости

Президент также сообщил о еженедельном фиксировании хода выполнения планов устойчивости в каждом регионе и ключевых городах. Зеленский отметил, что в некоторых громадах наблюдается отставание.

Военное командование совместно с правительственными чиновниками должно подготовить дополнительные решения для обеспечения большей безопасности работ.

"По каждому региону, по ключевым городам еженедельно фиксируем ход выполнения планов устойчивости. Есть отставание в некоторых громадах, и военное командование совместно с правительством должно подготовить дополнительные решения для обеспечения большей безопасности работ", — подчеркнул глава государства.

Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что 1 октября 2026 года Зеленский сообщил о поражении российских военных объектов в нескольких регионах РФ и в Чёрном море. Среди целей — место запуска и хранения ударных дронов в Орловской области, нефтяной объект в Самарской и склад снабжения в Брянской области. Президент поблагодарил украинских военных и работников оборонной сферы за результаты работы.

Новини.LIVE также сообщали, что 30 сентября 2026 года Зеленский встретился с военными, участвующими в операции "Вивальди", и обсудил дальнейшие планы. За три сезона Силы обороны сорвали планы РФ прорвать тыл Славянско-Краматорской агломерации и стабилизировали ситуацию на этом участке фронта. Сейчас Украина начинает подготовку к четвертому сезону операции.