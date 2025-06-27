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Головна Новини дня Зеленський заявив, що засідання ЄР принесло важливі рішення

Зеленський заявив, що засідання ЄР принесло важливі рішення

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2025 12:39
Президент подякував ЄС за підтримку безпеки та санкцій
Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Yves Herman
Ключові моменти Україна рухається до інтеграції в ЄС

Президент України Володимир Зеленський прокоментував підсумки засідання Європейської ради, подякувавши партнерам за рішучу підтримку. За його словами, були ухвалені справді важливі рішення — як у сфері безпекової допомоги, так і щодо посилення тиску на країну-агресора.

Про це Володимир Зеленський повідомив на своєму каналі у Telegram.

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Україна рухається до інтеграції в ЄС

Глава держави зазначив, що попри повномасштабну війну, Україна не зупиняється у своїх євроінтеграційних прагненнях. За словами Зеленського, в країні впроваджуються рішення, які наближають її до членства в Європейському Союзі.

"Навіть у час війни ми ухвалюємо та імплементуємо рішення, які наближають нас до вступу в ЄС", — повідомив Зеленський. 

Він наголосив, що нинішній момент вимагає єдності не лише від України, а й від усіх держав-членів ЄС, а також країн, які поділяють ідею європейської інтеграції.

Зеленський також подякував очільникам європейських інституцій — президенту Європейської ради Антоніу Кошті та президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн — за лідерство та підтримку.

"Дякую Президенту Європейської ради Антоніу Кошті та Президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн за лідерство, працюємо далі, щоб посилювати одне одного. Разом захищаємо спільні цінності та боремося за мир", — підсумував Зеленський. 

Нагадаємо, президент Литви Ґітанас Науседа висловився, чи є в України шанс на вступ до ЄС. 

Додамо, що Володимир Зеленський зробив кілька заяв на саміті Європейської ради в Брюсселі. 

Володимир Зеленський Європейський союз Україна війна Європейська рада
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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