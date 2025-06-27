Президент поблагодарил ЕС за поддержку безопасности и санкций

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Yves Herman

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал итоги заседания Европейского совета, поблагодарив партнеров за решительную поддержку. По его словам, были приняты действительно важные решения — как в сфере безопасности помощи, так и по усилению давления на страну-агрессора.

Об этом Владимир Зеленский сообщил на своем канале в Telegram.

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Глава государства отметил, что несмотря на полномасштабную войну, Украина не останавливается в своих евроинтеграционных стремлениях. По словам Зеленского, в стране внедряются решения, которые приближают ее к членству в Европейском Союзе.

"Даже во время войны мы принимаем и имплементируем решения, которые приближают нас к вступлению в ЕС", — сообщил Зеленский.

Он подчеркнул, что нынешний момент требует единства не только от Украины, но и от всех государств-членов ЕС, а также стран, которые разделяют идею европейской интеграции.

Зеленский также поблагодарил руководителей европейских институтов - президента Европейского совета Антониу Кошти и президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен — за лидерство и поддержку.

"Спасибо Президенту Европейского совета Антониу Кошти и Президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен за лидерство, работаем дальше, чтобы усиливать друг друга. Вместе защищаем общие ценности и боремся за мир", — подытожил Зеленский.

Напомним, президент Литвы Гитанас Науседа высказался, есть ли у Украины шанс на вступление в ЕС.

Добавим, что Владимир Зеленский сделал несколько заявлений на саммите Европейского совета в Брюсселе.