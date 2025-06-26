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Головна Новини дня Зеленський виступив на саміті Євроради — головні заяви

Зеленський виступив на саміті Євроради — головні заяви

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Дата публікації: 26 червня 2025 21:43
Виступ Зеленського на саміті Євроради 26 червня — що заявив
Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Jaimi Joy/Pool
Ключові моменти Виступ Зеленського на саміті в Брюсселі

Президент України Володимир Зеленський виступає на саміті Європейської Ради у Брюсселі у четвер, 26 червня. Глава держави зробив декілька заяв і, зокрема, наголосив, що війна триває і потрібно тиснути на Росію жорсткими санкціями. 

Про це український лідер сказав під час звернення на саміті Європейської Ради у Брюсселі.

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Санкції

Зеленський наголосив, що санкції проти Росії залишаються одним з найефективніших інструментів обмеження її агресії. За його  словами, наразі потрібен справді сильний 18-й пакет обмежень ЄС проти РФ.

"Ключовими цілями мають стати російська торгівля нафтою, її тіньовий танкерний флот, російські банки та інші фінансові установи, а також будь-які ланцюги поставок, які постачають обладнання або деталі для виробництва зброї. Деякі європейські компанії все ще відправляють критичні компоненти до Росії. З них виготовляють ракети та іншу зброю, з якої вбивають українців. Ми ідентифікуємо ці матеріали та передамо докази вашим командам. Будь ласка, зверніть на це увагу", — закликав український лідер. 

Він вважає, що санкції також потрібно розширити проти капітанів російських танкерів та терміналів, які РФ використовує для відвантаження нафти.

Передбачуваність допомоги від партнерів

Володимир Зеленський наголосив, що передбачуваність — це один з найважливіших ресурсів у сучасному світі. Він переконаний, що РФ чинить тиск через непередбачуваність та хаос, тому ми повинні забезпечити, щоб наша оборона від російської агресії залишалася стабільною і надійною. Це означає продовження заморожування російських активів і продовження використання цих заморожених активів для фінансування потреб України. 

"Ми цінуємо програму ЄС SAFE — Security Action for Europe - і вважаємо, що Україна має бути її повноправною частиною. Зрештою, ми маємо найсучасніші, перевірені на полі бою знання про те, яка зброя працює найкраще. Україна повинна брати участь у спільних оборонних закупівлях — як у європейських, так і в українських виробників. Наші оборонні галузі можуть працювати як одна система, яка будує безпеку для всієї Європи. І це станеться", — сказав український президент. 

Процес вступу України до ЄС

Український лідер нагадав, що Україна виконує усі свої зобов'язання, аби вступити до ЄС. Тому, буде справедливо, якщо у відповідь ми отримаємо чіткі сигнали з боку Європейського Союзу, які визнають наш прогрес. 

Зеленський заявив, що зараз потрібний чіткий політичний сигнал, що Україна твердо стоїть на європейському шляху, а Європа дотримується своїх обіцянок. Він зауважив, що будь-яке зволікання з боку ЄС на цьому етапі може створити глобальний прецедент — привід для сумнівів у словах та зобов'язаннях Європи. 

"Ми робимо свою частину роботи. Справедливо очікувати позитивної реакції. Тож відкриття першого кластеру "Основа" в переговорному процесі може бути більше, ніж просто технічним кроком. Це було б політичне рішення, яке визначає майбутню інтеграцію України з Європою. Будь ласка, підтримайте це. І ми працюємо над тим, щоб бути готовими по всіх кластерах цього року", — підкреслив глава держави.

Підсумовуючи, він додав, що сьогодні розмови — не просто політика, а те, що дає мотивацію, підтримку і силу чоловікам і жінкам, які захищають свої сім'ї і нашу незалежність від злочинної і неспровокованої війни Росії. 

"І чим сильніші ваші рішення — тим сильніша наша оборона, і тим ближче ми до припинення російської агресії. Будь ласка, майте це на увазі. Дякую вам!" — сказав наостанок Президент України Володимир Зеленський. 

Нагадаємо, 25 червня Зеленський зустрівся з лідером США Дональдом Трампом. Сторони обговорювали те, як досягти припинення вогню та справжнього миру.

Також глава держави продемонстрував Трампу карти з актуальною обстановкою на фронті та докази того, що під час обміну тілами Росія передала останки своїх військових.

Володимир Зеленський Україна саміт Європейська рада Брюссель
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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