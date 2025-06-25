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Зеленський показав Трампу карти — що там було

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Дата публікації: 25 червня 2025 19:59
Зеленський показав Трампу карти ситуації на фронті
Президент України Володимир Зеленський та Президент США Дональд Трамп. Фото: ОПУ
Ключові моменти Зеленський показав Трампу карти ситуації на фронті

У середу, 25 червня, на полях саміту НАТО в Гаазі відбулася зустріч Президента України Володимира Зеленського з лідером США Дональдом Трампом. Під час розмови Зеленський показав очільнику Білого дому карти реальної ситуації на фронті та докази того, що РФ під час обміну тілами передала своїх солдатів.

Про це інформує журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець із саміту НАТО в Гаазі та Володимир Зеленський у Telegram.

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Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: Зеленський/Telegram
 

Зеленський показав Трампу карти ситуації на фронті

Сьогодні, 25 червня, Зеленський під час зустрічі з Трампом показав докази того, що під час обміну Росія передала тіла російських солдатів під виглядом захисників України.

Крім того, глава держави показав очільнику Білого дому карти реальної ситуації на полі бою, які демонструють, що "успіхи" росіян сильно перебільшені їхньою пропагандою.

"Розповів Президенту (Трампу, — Ред.) і про те, як пройшли зустрічі технічної команди в Стамбулі та обміни полоненими й загиблими. Росія передала нам трупи своїх же загиблих. Зараз у Києві проводять експертизи, щоб знайти їхніх рідних", — поінформував Зеленський.

А також додав, що лідери поговорили про ситуацію на полі бою: "Путін точно не перемагає. Представив Президенту фактаж того, що реально відбувається на землі".

Нагадаємо, що у середу, 25 червня, Президент України Володимир Зеленський провів розмову з Президентом США Дональдом Трампом.

Пізніше Трамп прокоментував зустріч із Зеленським та розкрив деталі.

Володимир Зеленський ЗСУ Дональд Трамп війна в Україні Росія
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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