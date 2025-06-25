Президент Украины Владимир Зеленский и Президент США Дональд Трамп. Фото: ОПУ

В среду, 25 июня, на полях саммита НАТО в Гааге состоялась встреча Президента Украины Владимира Зеленского с лидером США Дональдом Трампом. Во время разговора Зеленский показал главе Белого дома карты реальной ситуации на фронте и доказательства того, что РФ во время обмена телами передала своих солдат.

Об этом информирует журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец с саммита НАТО в Гааге и Владимир Зеленский в Telegram.

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Зеленский показал Трампу карты ситуации на фронте

Сегодня, 25 июня, Зеленский во время встречи с Трампом показал доказательства того, что во время обмена Россия передала тела российских солдат под видом защитников Украины.

Кроме того, глава государства показал главе Белого дома карты реальной ситуации на поле боя, которые демонстрируют, что "успехи" россиян сильно преувеличены их пропагандой.

"Рассказал президенту (Трампу. — Ред.) и о том, как прошли встречи технической команды в Стамбуле и обмены пленными и погибшими. Россия передала нам трупы своих же погибших. Сейчас в Киеве проводят экспертизы, чтобы найти их родных", — проинформировал Зеленский.

А также добавил, что лидеры поговорили о ситуации на поле боя: "Путин точно не побеждает. Представил президенту фактаж того, что реально происходит на земле".

Напомним, что в среду, 25 июня, Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с Президентом США Дональдом Трампом.

Позже Трамп прокомментировал встречу с Зеленским и раскрыл детали.