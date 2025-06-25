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Зеленский показал Трампу карты — что там было

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Дата публикации 25 июня 2025 19:59
Зеленский показал Трампу карты ситуации на фронте
Президент Украины Владимир Зеленский и Президент США Дональд Трамп. Фото: ОПУ
Ключові моменти Зеленский показал Трампу карты ситуации на фронте

В среду, 25 июня, на полях саммита НАТО в Гааге состоялась встреча Президента Украины Владимира Зеленского с лидером США Дональдом Трампом. Во время разговора Зеленский показал главе Белого дома карты реальной ситуации на фронте и доказательства того, что РФ во время обмена телами передала своих солдат.

Об этом информирует журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец с саммита НАТО в Гааге и Владимир Зеленский в Telegram.

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Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: Зеленский/Telegram

Зеленский показал Трампу карты ситуации на фронте

Сегодня, 25 июня, Зеленский во время встречи с Трампом показал доказательства того, что во время обмена Россия передала тела российских солдат под видом защитников Украины.

Кроме того, глава государства показал главе Белого дома карты реальной ситуации на поле боя, которые демонстрируют, что "успехи" россиян сильно преувеличены их пропагандой.

"Рассказал президенту (Трампу. — Ред.) и о том, как прошли встречи технической команды в Стамбуле и обмены пленными и погибшими. Россия передала нам трупы своих же погибших. Сейчас в Киеве проводят экспертизы, чтобы найти их родных", — проинформировал Зеленский.

А также добавил, что лидеры поговорили о ситуации на поле боя: "Путин точно не побеждает. Представил президенту фактаж того, что реально происходит на земле".

Напомним, что в среду, 25 июня, Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с Президентом США Дональдом Трампом.

Позже Трамп прокомментировал встречу с Зеленским и раскрыл детали.

Владимир Зеленский ВСУ Дональд Трамп война в Украине Россия
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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