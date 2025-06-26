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Главная Новости дня Зеленский выступил на саммите Евросовета — главные заявления

Зеленский выступил на саммите Евросовета — главные заявления

Ua ru
Дата публикации 26 июня 2025 21:43
Выступление Зеленского на саммите Евросовета 26 июня — что заявил
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Jaimi Joy/Pool
Ключові моменти Выступление Зеленского на саммите в Брюсселе

Президент Украины Владимир Зеленский выступает на саммите Европейского Совета в Брюсселе в четверг, 26 июня. Глава государства сделал несколько заявлений и, в частности, подчеркнул, что война продолжается и нужно давить на Россию жесткими санкциями.

Об этом украинский лидер сказал во время обращения на саммите Европейского Совета в Брюсселе.

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Санкции

Зеленский отметил, что санкции против России остаются одним из самых эффективных инструментов ограничения ее агрессии. По его словам, сейчас нужен действительно сильный 18-й пакет ограничений ЕС против РФ.

"Ключевыми целями должны стать российская торговля нефтью, ее теневой танкерный флот, российские банки и другие финансовые учреждения, а также любые цепи поставок, которые поставляют оборудование или детали для производства оружия. Некоторые европейские компании все еще отправляют критические компоненты в Россию. Из них изготавливают ракеты и другое оружие, из которого убивают украинцев. Мы идентифицируем эти материалы и передадим доказательства вашим командам. Пожалуйста, обратите на это внимание", — призвал украинский лидер.

Он считает, что санкции также нужно расширить против капитанов российских танкеров и терминалов, которые РФ использует для отгрузки нефти.

Предсказуемость помощи от партнеров

Владимир Зеленский отметил, что предсказуемость — это один из важнейших ресурсов в современном мире. Он убежден, что РФ оказывает давление из-за непредсказуемости и хаоса, поэтому мы должны обеспечить, чтобы наша оборона от российской агрессии оставалась стабильной и надежной. Это означает продолжение замораживания российских активов и продолжение использования этих замороженных активов для финансирования потребностей Украины.

"Мы ценим программу ЕС SAFE — Security Action for Europe — и считаем, что Украина должна быть ее полноправной частью. В конце концов, мы имеем самые современные, проверенные на поле боя знания о том, какое оружие работает лучше всего. Украина должна участвовать в совместных оборонных закупках — как у европейских, так и у украинских производителей. Наши оборонные отрасли могут работать как одна система, которая строит безопасность для всей Европы. И это произойдет", — сказал украинский президент.

Процесс вступления Украины в ЕС

Украинский лидер напомнил, что Украина выполняет все свои обязательства, чтобы вступить в ЕС. Поэтому, будет справедливо, если в ответ мы получим четкие сигналы со стороны Европейского Союза, которые признают наш прогресс.

Зеленский заявил, что сейчас нужен четкий политический сигнал, что Украина твердо стоит на европейском пути, а Европа придерживается своих обещаний. Он отметил, что любое промедление со стороны ЕС на этом этапе может создать глобальный прецедент — повод для сомнений в словах и обязательствах Европы.

"Мы делаем свою часть работы. Справедливо ожидать положительной реакции. Поэтому открытие первого кластера "Основа" в переговорном процессе может быть больше, чем просто техническим шагом. Это было бы политическое решение, которое определяет будущую интеграцию Украины с Европой. Пожалуйста, поддержите это. И мы работаем над тем, чтобы быть готовыми по всем кластерам в этом году", — подчеркнул глава государства.

Подытоживая, он добавил, что сегодня разговоры — не просто политика, а то, что дает мотивацию, поддержку и силу мужчинам и женщинам, которые защищают свои семьи и нашу независимость от преступной и неспровоцированной войны России.

"И чем сильнее ваши решения — тем сильнее наша оборона, и тем ближе мы к прекращению российской агрессии. Пожалуйста, имейте это в виду. Спасибо вам!" — сказал напоследок Президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, 25 июня Зеленский встретился с лидером США Дональдом Трампом. Стороны обсуждали то, как достичь прекращения огня и настоящего мира.

Также глава государства продемонстрировал Трампу карты с актуальной обстановкой на фронте и доказательства того, что во время обмена телами Россия передала останки своих военных.

Владимир Зеленский Украина саммит Европейский совет Брюссель
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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