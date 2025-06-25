Зустріч Зеленського та Трампа завершилася

Президент України Володимир Зеленський та Президент США Дональд Трамп. Фото: ОПУ

У середу, 25 червня, відбулася зустріч Президента України Володимира Зеленського із лідером США Дональдом Трампом. Їхня розмова вже завершилась — вона тривала менше ніж годину.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець із саміту НАТО в Гаазі.

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Відбулася зустріч Зеленського з Трампом — що відомо

У середу, 25 червня, відбулася зустріч лідерів України та США. Розмова Зеленського і Трампа тривала близько 50 хвилин. Президенти після зустрічі не спілкувалися із пресою, хоча це було заплановано.

Президент Зеленський назвав розмову з очільником Білого дому "змістовною".

За словами глави держави, сторони обговорювали те, як досягти припинення вогню та справжнього миру.

"Тривала та змістовна зустріч із президентом Трампом. Охопили всі дійсно значимі питання. Говорили про те, як досягти припинення вогню та справжнього миру. Говорили про те, як захистити наших людей. Деталі — згодом", — зазначив Зеленський.

Раніше ми повідомляли про початок зустрічі лідерів України та США у Гаазі.

Журналістка Новини.LIVE розповіла подробиці щодо зустрічі Зеленського та Трампа на полях саміту НАТО.