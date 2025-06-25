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Головна Новини дня Зустріч Зеленського та Трампа розпочалася в Гаазі

Зустріч Зеленського та Трампа розпочалася в Гаазі

Ua en ru
Дата публікації: 25 червня 2025 16:01
Розпочалася зустріч Зеленського з Трампом
Президент України Володимир Зеленський та Президент США Дональд Трамп. Фото: AP
Ключові моменти Зустріч Зеленського та Трампа 25 червня — що відомо

У середу, 25 червня, розпочалася зустріч Президента України Володимира Зеленського з лідером США Дональдом Трампом. Напередодні очільник Білого дому заявляв, що має намір обговорити із Зеленським усі важливі для нього питання.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець із саміту НАТО в Гаазі.

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Зустріч Зеленського та Трампа 25 червня — що відомо

У середу, 25 червня, розпочалася зустріч лідерів України та США. Як і очікувалося, Президент України Володимир Зеленський та Дональд Трамп поговорять на полях саміту НАТО в Гаазі.

Напередодні Трамп заявив, що планує обговорити з українським лідером усі важливі для нього питання. Окрім того, він висловився про українського лідера.

У короткому коментарі глава Білого дому зазначив: "Хороший хлопець, я зустрінуся з ним сьогодні... Гадаю, ми обговоримо Україну".

Раніше журналістка Новини.LIVE розповіла подробиці щодо зустрічі Зеленського та Трампа на полях саміту НАТО.

Напередодні Дональд Трамп підтвердив можливість зустрічі із лідером України Володимиром Зеленським на саміті НАТО в Гаазі.

Володимир Зеленський Дональд Трамп Гаага саміт війна в Україні
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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