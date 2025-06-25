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Разговор Зеленского и Трампа завершился — детали

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Дата публикации 25 июня 2025 16:43
Встреча Зеленского и Трампа завершилась
Президент Украины Владимир Зеленский и Президент США Дональд Трамп. Фото: ОПУ
Ключові моменти Состоялась встреча Зеленского с Трампом — что известно

В среду, 25 июня, состоялась встреча Президента Украины Владимира Зеленского с лидером США Дональдом Трампом. Их разговор уже завершился — он длился менее часа.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец с саммита НАТО в Гааге.

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Состоялась встреча Зеленского с Трампом — что известно

В среду, 25 июня, состоялась встреча лидеров Украины и США. Разговор Зеленского и Трампа длился около 45 минут. Президенты после встречи не общались с прессой, хотя это было запланировано.

Президент Зеленский назвал разговор с главой Белого дома "содержательным".

По словам главы государства, стороны обсуждали то, как достичь прекращения огня и настоящего мира.

"Длительная и содержательная встреча с ррезидентом Трампом. Охватили все действительно значимые вопросы. Говорили о том, как достичь прекращения огня и настоящего мира. Говорили о том, как защитить наших людей. Детали — позже", — отметил Зеленский.

Ранее мы сообщали о начале встречи лидеров Украины и США в Гааге.

Журналистка Новини.LIVE рассказала подробности о встрече Зеленского и Трампа на полях саммита НАТО.

Владимир Зеленский Дональд Трамп Гаага война в Украине встреча
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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