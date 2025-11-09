Зеленський пояснив, чи боїться Україна Трампа

Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент Володимир Зеленський заявив, що усі бояться лідера Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, але не Україна. За його словами, наша держава друзі з Америкою.

Про це глава держави сказав в інтервʼю The Guardian у неділю, 9 листопада.

Реклама

Читайте також:

Страх перед Трампом

Зеленський зауважив, що всі у світі бояться Трампа.

"І це правда — це Сполучені Штати, вони лідери. Але я не боюся. Його обрав народ — і це треба поважати", — каже він.

За його словами, Україна не є загрозою для США, а навпаки — стратегічні партнери на багато років. Глава держави наголосив, що боятися Трампа повинні вороги.

"На мій погляд, тільки повага, боятися повинні вороги, а ми з Америкою не вороги, ми друзі", — додав Зеленський.

Нагадаємо, Трамп заявив, що є "значний прогрес" у питанні завершення війни Росії проти України.

Раніше лідер США повідомив, що російський диктатор Володимир Путін попросив його врегулювати війну в Україні.