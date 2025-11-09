Зеленський пояснив, чи боїться Україна Трампа

Зеленський заявив, що усі бояться Трампа, але не Україна
Президент Володимир Зеленський заявив, що усі бояться лідера Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, але не Україна. За його словами, наша держава друзі з Америкою.
Про це глава держави сказав в інтервʼю The Guardian у неділю, 9 листопада.
Страх перед Трампом
Зеленський зауважив, що всі у світі бояться Трампа.
"І це правда — це Сполучені Штати, вони лідери. Але я не боюся. Його обрав народ — і це треба поважати", — каже він.
За його словами, Україна не є загрозою для США, а навпаки — стратегічні партнери на багато років. Глава держави наголосив, що боятися Трампа повинні вороги.
"На мій погляд, тільки повага, боятися повинні вороги, а ми з Америкою не вороги, ми друзі", — додав Зеленський.
Нагадаємо, Трамп заявив, що є "значний прогрес" у питанні завершення війни Росії проти України.
Раніше лідер США повідомив, що російський диктатор Володимир Путін попросив його врегулювати війну в Україні.
Читайте Новини.LIVE!