Україна
Зеленський заявив, що усі бояться Трампа, але не Україна

Зеленський заявив, що усі бояться Трампа, але не Україна

Ua ru
Дата публікації: 9 листопада 2025 22:47
Оновлено: 23:05
Зеленський пояснив, чи боїться Україна Трампа
Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент Володимир Зеленський заявив, що усі бояться лідера Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, але не Україна. За його словами, наша держава друзі з Америкою.

Про це глава держави сказав в інтервʼю The Guardian у неділю, 9 листопада.

Читайте також:

Страх перед Трампом

Зеленський зауважив, що всі у світі бояться Трампа.

"І це правда — це Сполучені Штати, вони лідери. Але я не боюся. Його обрав народ — і це треба поважати", — каже він.

За його словами, Україна не є загрозою для США, а навпаки — стратегічні партнери на багато років. Глава держави наголосив, що боятися Трампа повинні вороги.

"На мій погляд, тільки повага, боятися повинні вороги, а ми з Америкою не вороги, ми друзі", — додав Зеленський.

Нагадаємо, Трамп заявив, що є "значний прогрес" у питанні завершення війни Росії проти України.

Раніше лідер США повідомив, що російський диктатор Володимир Путін попросив його врегулювати війну в Україні.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
