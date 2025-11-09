Видео
Видео

Зеленский заявил, что все боятся Трампа, но не Украина

Дата публикации 9 ноября 2025 22:47
обновлено: 23:05
Зеленский объяснил, боится ли Украина Трампа
Владимир Зеленский. Фото: кадр с видео

Президент Владимир Зеленский заявил, что все боятся лидера Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, но не Украина. По его словам, наше государство дружит с Америкой.

Об этом глава государства сказал в интервью The Guardian в воскресенье, 9 ноября.

Читайте также:

Страх перед Трампом

Зеленский отметил, что все в мире боятся Трампа.

"И это правда — это Соединенные Штаты, они лидеры. Но я не боюсь. Его выбрал народ — и это надо уважать", — говорит он.

По его словам, Украина не является угрозой для США, а наоборот — стратегические партнеры на многие годы. Глава государства подчеркнул, что бояться Трампа должны враги.

"На мой взгляд, только уважение, бояться должны враги, а мы с Америкой не враги, мы друзья", — добавил Зеленский.

Напомним, Трамп заявил, что есть "значительный прогресс" в вопросе завершения войны России против Украины.

Ранее лидер США сообщил, что российский диктатор Владимир Путин попросил его урегулировать войну в Украине.

Владимир Зеленский США Дональд Трамп Украина политики
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
