Зеленский объяснил, боится ли Украина Трампа

Владимир Зеленский. Фото: кадр с видео

Президент Владимир Зеленский заявил, что все боятся лидера Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, но не Украина. По его словам, наше государство дружит с Америкой.

Об этом глава государства сказал в интервью The Guardian в воскресенье, 9 ноября.

Страх перед Трампом

Зеленский отметил, что все в мире боятся Трампа.

"И это правда — это Соединенные Штаты, они лидеры. Но я не боюсь. Его выбрал народ — и это надо уважать", — говорит он.

По его словам, Украина не является угрозой для США, а наоборот — стратегические партнеры на многие годы. Глава государства подчеркнул, что бояться Трампа должны враги.

"На мой взгляд, только уважение, бояться должны враги, а мы с Америкой не враги, мы друзья", — добавил Зеленский.

Напомним, Трамп заявил, что есть "значительный прогресс" в вопросе завершения войны России против Украины.

Ранее лидер США сообщил, что российский диктатор Владимир Путин попросил его урегулировать войну в Украине.