Зеленский объяснил, боится ли Украина Трампа

Зеленский заявил, что все боятся Трампа, но не Украина
Президент Владимир Зеленский заявил, что все боятся лидера Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, но не Украина. По его словам, наше государство дружит с Америкой.
Об этом глава государства сказал в интервью The Guardian в воскресенье, 9 ноября.
Страх перед Трампом
Зеленский отметил, что все в мире боятся Трампа.
"И это правда — это Соединенные Штаты, они лидеры. Но я не боюсь. Его выбрал народ — и это надо уважать", — говорит он.
По его словам, Украина не является угрозой для США, а наоборот — стратегические партнеры на многие годы. Глава государства подчеркнул, что бояться Трампа должны враги.
"На мой взгляд, только уважение, бояться должны враги, а мы с Америкой не враги, мы друзья", — добавил Зеленский.
Напомним, Трамп заявил, что есть "значительный прогресс" в вопросе завершения войны России против Украины.
Ранее лидер США сообщил, что российский диктатор Владимир Путин попросил его урегулировать войну в Украине.
