Зеленський заявив, що Україну не запрошують до НАТО

Володимир Зеленський на підсумковій пресконференції. Фото: Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україну не запрошують приєднатися до НАТО. Також він додав, що не вірить в усі ці сигнали.

Про це він заявив на підсумковій пресконференції.

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Зеленський не вірить у вступ України в НАТО

"Про НАТО: нас не запрошують до альянсу. Всі ці сигнали — маячня. Для мене це "щось", "десь" — неконкретне", — сказав Зеленський

Він дав зрозуміти, що це загрожує прямим конфліктом Альянсу та Росії, бо Україна не визнає тимчасово окупованих територій частиною РФ.

"Вступати до НАТО "частинами" — це "високий ризик" для України та "нісенітниця", — заявив голова держави на пресконференції, та додав, що НАТО поки що не запрошувало Україну стати його членом.

Підсумкова пресконференція Володимира Зеленського — що відомо

Нагадаємо, що сьогодні, під час підсумкової пресконференції Президент Володимир Зеленський заявив, що якщо позбавиться своєї команди, то Україна стане слабшою.

Також він сказав, що визнає політику обох країн конфлікту на Близькому Сході — Ізраїлю та Палестини. Проте він не може це прирівняти до війни в Україні.

Водночас голова держави різко відповів полякам на блокування українського кордону, та розповів про свої стосунки з Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.