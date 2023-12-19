Зеленський аргументував рішення не змінювати склад своєї команди

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Президент Володимир Зеленський заявив, що якщо позбавиться своєї команди, то Україна стане слабшою. Про це запитав у нього журналіст "УП" Михайло Ткач під час підсумкової пресконференції сьогодні, 19 грудня.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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"Що ви як президент можете зробити або кого замінити у своїй команді, щоб країна стала сильнішою і щоб військові на фронті на 100% відчували, що той час, який вони виграють для нас, використовується в інтересах суспільства?" — запитав Ткач.

Зеленський на це відповів, що його команда є невеликою. Вона складається з п'яти-шести менеджерів.

"Що стосується моєї команди (у мене вона невелика, п'ять-шість менеджерів), то якщо я позбудуся цієї команди, ми станемо з вами слабкішими. Буде менше ППО, менше допомоги. За всієї поваги до вашої риторики, не можу дозволити цього собі", — наголосив президент.

Про що ще сказав Зеленський на пресконференції 19 грудня

Глава держави додав, що станом на сьогодні влада в Україні намагається зменшити видатки урядовцям наскільки це можливо. Втім, якщо у парламенті не залишиться людей, керувати державою буде складно.

Також Зеленський впевнений, що США нададуть Україні фінансову допомогу. За його словами, все буде виконано "повністю".

Крім того, президент заявив, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний запропонував мобілізувати додатковий контингент українців до лав ЗСУ. Ця цифра становить півмільйона мобілізованих.

Він зазначив, що нова хвиля мобілізації коштуватиме українському бюджету 500 млрд грн. Цих коштів у країни зараз немає.