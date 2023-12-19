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Сьогодні ми максимально зменшуємо видатки урядовців, — Зеленський

19 грудня 2023 18:53
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Сьогодні ми максимально зменшуємо видатки урядовців, — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Станом на сьогодні влада в Україні намагається зменшити видатки урядовцям наскільки це можливо. Втім, якщо у парламенті не залишиться людей, керувати державою буде складно. 

Про це Володимир Зеленський заявив на своїй підсумковій пресконференції.

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"Сьогодні ми максимально зменшуємо видатки урядовців. Я ще працюю над тим, щоб Уряд ще зменшився. Але якщо там не буде зовсім людей, нам буде складно керувати державою", — сказав Зеленський. 

Глава держави зауважив, що він не має грошей на фінансування Уряду, і зазначив необхідність фінансувати мобілізацію, на яку в нього попросили 500 мільярдів. 

Пресконференція Зеленського

У вівторок, 19 грудня, відбувається підсумкова пресконференція Володимира Зеленського. Він відповідає на запитання журналістів.

Зеленський вже заявив про те, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний запропонував мобілізувати додатковий контингент українців до лав ЗСУ. Ця цифра становить півмільйона мобілізованих.

Також він зазначив, що нова хвиля мобілізації коштуватиме українському бюджету 500 млрд грн. Цих коштів у країни зараз немає.

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