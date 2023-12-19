Сегодня мы максимально уменьшаем расходы чиновников, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

По состоянию на сегодняшний день власти в Украине пытаются уменьшить расходы чиновникам на сколько это возможно. Впрочем, если в парламенте не останется людей, руководить государством будет сложно.

Об этом Владимир Зеленский заявил на своей итоговой пресс-конференции.

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"Сегодня мы максимально уменьшаем расходы чиновников. Я еще работаю над тем, чтобы правительство еще уменьшилось. Но если там не будет совсем людей, нам будет сложно руководить государством", — сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что у него нет денег на финансирование Правительства, и подчеркнул необходимость финансировать мобилизацию, на которую у него попросили 500 миллиардов.

Прессконференция Зеленского

Во вторник, 19 декабря, проходит итоговая пресс-конференция Владимира Зеленского. Он отвечает на вопросы журналистов.

Зеленский уже заявил о том, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предложил мобилизовать дополнительный контингент украинцев в ряды ВСУ. Эта цифра составляет полмиллиона мобилизованных.

Также он отметил, что новая волна мобилизации будет стоить украинскому бюджету 500 млрд грн. Этих средств у страны сейчас нет.