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Сегодня мы максимально уменьшаем расходы чиновников, — Зеленский

19 декабря 2023 18:53
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Сегодня мы максимально уменьшаем расходы чиновников, — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

По состоянию на сегодняшний день власти в Украине пытаются уменьшить расходы чиновникам на сколько это возможно. Впрочем, если в парламенте не останется людей, руководить государством будет сложно.

Об этом Владимир Зеленский заявил на своей итоговой пресс-конференции.

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"Сегодня мы максимально уменьшаем расходы чиновников. Я еще работаю над тем, чтобы правительство еще уменьшилось. Но если там не будет совсем людей, нам будет сложно руководить государством", — сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что у него нет денег на финансирование Правительства, и подчеркнул необходимость финансировать мобилизацию, на которую у него попросили 500 миллиардов.

Прессконференция Зеленского

Во вторник, 19 декабря, проходит итоговая пресс-конференция Владимира Зеленского. Он отвечает на вопросы журналистов.

Зеленский уже заявил о том, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предложил мобилизовать дополнительный контингент украинцев в ряды ВСУ. Эта цифра составляет полмиллиона мобилизованных.

Также он отметил, что новая волна мобилизации будет стоить украинскому бюджету 500 млрд грн. Этих средств у страны сейчас нет.

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