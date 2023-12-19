Зеленский аргументировал решение не изменять состав своей команды

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Президент Владимир Зеленский заявил, что если лишится своей команды, то Украина станет слабее. Об этом спросил его журналист "УП" Михаил Ткач во время итоговой пресс-конференции сегодня, 19 декабря.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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"Что вы как президент можете сделать или кого заменить в своей команде, чтобы страна стала сильнее и чтобы военные на фронте на 100% чувствовали, что то время, которое они выиграют для нас, используется в интересах общества?" — спросил Ткач.

Зеленский на это ответил, что его команда невелика. Она состоит из пяти-шести менеджеров.

"Что касается моей команды (у меня она небольшая, пять-шесть менеджеров), то если я избавлюсь от этой команды, мы станем с вами слабее. Будет меньше ПВО, меньше помощи. При всем уважении к вашей риторике, не могу позволить этого себе", — подчеркнул президент.

О чем еще сказал Зеленский на пресс-конференции 19 декабря

Глава государства добавил, что по состоянию на сегодняшний день власти в Украине пытаются уменьшить расходы чиновникам на сколько это возможно. Впрочем, если в парламенте не останется людей, руководить государством будет сложно.

Также Зеленский уверен, что США предоставит Украине финансовую помощь. По его словам, все будет исполнено "полностью".

Кроме того, президент заявил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предложил мобилизовать дополнительный контингент украинцев в ряды ВСУ. Эта цифра составляет полмиллиона мобилизованных.

Он отметил, что новая волна мобилизации будет стоить украинскому бюджету 500 млрд грн. Этих средств у страны сейчас нет.