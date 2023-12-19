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Зеленский заявил, что Украину не приглашают в НАТО

19 декабря 2023 19:35
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Зеленский заявил, что Украину не приглашают в НАТО
Владимир Зеленский на итоговой пресс-конференции. Фото: Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украину не приглашают присоединиться к НАТО. Также он добавил, что не верит во все эти сигналы.

Об этом он заявил на итоговой пресс-конференции.

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Зеленский не верит во вступление Украины в НАТО

"О НАТО: нас не приглашают в альянс. Все эти сигналы — бред. Для меня это "что-то", "где-то" — неконкретное", — сказал Зеленский.

Он дал понять, что это чревато прямым конфликтом Альянса и России, потому что Украина не признает временно оккупированных территорий частью РФ.

"Вступать в НАТО "частями" — это "высокий риск" для Украины и чепуха", — заявил глава государства на пресс-конференции, и добавил, что НАТО пока не приглашало Украину стать его членом.

Итоговая пресс-конференция Владимира Зеленского — что известно

Напомним, что сегодня, во время итоговой пресс-конференции Президент Владимир Зеленский заявил, что если лишится своей команды, то Украина станет слабее.

Также он сказал, что признает политику обеих стран конфликта на Ближнем Востоке — Израиля и Палестины. Однако он не может это приравнять к войне в Украине.

В то же время глава государства резко ответил полякам на блокирование украинской границы и рассказал о своих отношениях с Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

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