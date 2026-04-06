Зеленський заявив, що Україна розширює співпрацю як безпековий партнер

Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський розповів про активну роботу України на міжнародній арені для посилення безпеки та енергетичної стабільності. Він також наголосив на важливості дипломатичного та економічного тиску на Росію для завершення війни.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на вечірнє звернення глави держави в понеділок, 6 квітня.

Звернення Володимира Зеленського

Президент відреагував на удар РФ по Одесі та зазначив, що Україна неодноразово пропонувала російській стороні перемир'я великодніх свят, однак відповіді не було.

"Ми неодноразово пропонували Росії припинити вогонь хоча б на Великдень — на цей особливий час року. Але для них усі часи однакові, для них немає нічого святого, і якщо Росія може собі дозволити війну, може профінансувати її — Росія до миру сама переходити не захоче. Тому так важливо не збавляти тиску на агресора, і кожен у світі, хто це розуміє, — розуміє, як наблизити мир", — заявив Зеленський.

Глава держави наголосив, що Сили оборони продовжують наносити удари по нафтовій інфраструктурі ворога для того, аби дестабілізувати фінансову ситуацію в країна-агресорці.

"Ми в Україні робимо свою частину цієї роботи постійно, і наші далекобійні санкції продовжують працювати дуже ефективно та реально зменшують російські доходи, передусім це нафтові доходи. Це абсолютно справедливо, а головне — обмежує можливості Росії затягувати цю війну. Тільки значні фінансові втрати примушують Росію думати про сценарій виходу — виходу саме з війни", — сказав президент.

Водночас Зеленський заявив, що Україна готова припинити удари по паливній промисловості РФ у випадку, якщо вона не буде завдавати атак по українській енергетиці.

"Якщо Росія буде готова припинити удари по нашій енергетиці, ми будемо готові відповісти їм дзеркально. І така наша пропозиція — через американців — у російської сторони є", — зазначив український лідер.

Крім того, Зеленський розповів про активну дипломатичну роботу України на Близькому Сході та у регіоні Затоки.

"Зараз наша команда докручує домовленості з візитів цими днями. Керівник Нафтогазу працює з турецькою стороною, щоб реалізувати все те, про що ми говорили позавчора у Стамбулі… Україна вперше в історії не просто представлена в регіоні Близького Сходу та Затоки, а є там бажаним та сильним партнером", — заявив Зеленський.

Президент підсумував зовнішньополітичний напрямок та стратегічні цілі України.

"Наша мета абсолютно чітка: потрібна стабільність і мир у Європі, потрібна стабільність та мир на Близькому Сході та в Затоці, так само як і в інших глобально важливих регіонах… На безпеку заслуговують усі народи — і будуть ще й нові наші безпекові домовленості. Зараз з Україною як з безпековим партнером хочуть співпрацювати дуже різні держави, але ми відкриті до спільної роботи з усіма тими, хто підтримує наш суверенітет, нашу незалежність та поважає наших людей", — наголосив він.

