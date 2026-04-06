Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Зеленский заявил, что Украина расширяет работу как партнер по безопасности

Зеленский заявил, что Украина расширяет работу как партнер по безопасности

Ua ru
Дата публикации 6 апреля 2026 21:00
Зеленский заявил, что Украина расширяет сотрудничество как партнер по безопасности
Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об активной работе Украины на международной арене для усиления безопасности и энергетической стабильности. Он также подчеркнул важность дипломатического и экономического давления на Россию для завершения войны.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на вечернее обращение главы государства в понедельник, 6 апреля.

Обращение Владимира Зеленского

Президент отреагировал на удар РФ по Одессе и отметил, что Украина неоднократно предлагала российской стороне перемирие пасхальных праздников, однако ответа не последовало.

"Мы неоднократно предлагали России прекратить огонь хотя бы на Пасху — на это особое время года. Но для них все времена одинаковы, для них нет ничего святого, и если Россия может себе позволить войну, может профинансировать ее — Россия к миру сама переходить не захочет. Поэтому так важно не сбавлять давления на агрессора, и каждый в мире, кто это понимает, — понимает, как приблизить мир", — заявил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что Силы обороны продолжают наносить удары по нефтяной инфраструктуре врага для того, чтобы дестабилизировать финансовую ситуацию в стране-агрессоре.

Читайте также:

"Мы в Украине делаем свою часть этой работы постоянно, и наши дальнобойные санкции продолжают работать очень эффективно и реально уменьшают российские доходы, прежде всего это нефтяные доходы. Это абсолютно справедливо, а главное — ограничивает возможности России затягивать эту войну. Только значительные финансовые потери заставляют Россию думать о сценарии выхода - выхода именно из войны", — сказал президент.

В то же время Зеленский заявил, что Украина готова прекратить удары по топливной промышленности РФ в случае, если она не будет наносить атаки по украинской энергетике.

"Если Россия будет готова прекратить удары по нашей энергетике, мы будем готовы ответить им зеркально. И такое наше предложение — через американцев — у российской стороны есть", — отметил украинский лидер.

Кроме того, Зеленский рассказал об активной дипломатической работе Украины на Ближнем Востоке и в регионе Залива.

"Сейчас наша команда докручивает договоренности по визитам на днях. Руководитель Нафтогаза работает с турецкой стороной, чтобы реализовать все то, о чем мы говорили позавчера в Стамбуле... Украина впервые в истории не просто представлена в регионе Ближнего Востока и Залива, а является там желанным и сильным партнером", — заявил Зеленский.

Президент подытожил внешнеполитическое направление и стратегические цели Украины.

"Наша цель абсолютно четкая: нужна стабильность и мир в Европе, нужна стабильность и мир на Ближнем Востоке и в Заливе, так же как и в других глобально важных регионах... Безопасности заслуживают все народы — и будут еще и новые наши договоренности по безопасности. Сейчас с Украиной как с партнером по безопасности хотят сотрудничать очень разные государства, но мы открыты к совместной работе со всеми теми, кто поддерживает наш суверенитет, нашу независимость и уважает наших людей", — подчеркнул он.

Как писали Новини.LIVE ранее, Владимир Зеленский провел совещание с Александром Сырским и Андреем Гнатовым. Они обсудили текущую ситуацию на фронте и дальнейшие шаги Украины в войне.

А также накануне глава государства подвел итоги своего визита в Дамаск и сообщил о расширении сотрудничества между Украиной и Сирией.

Владимир Зеленский безопасность обращение
Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Автор:
Мария Коробова
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации