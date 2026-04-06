Зеленский заявил, что Украина расширяет сотрудничество как партнер по безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об активной работе Украины на международной арене для усиления безопасности и энергетической стабильности. Он также подчеркнул важность дипломатического и экономического давления на Россию для завершения войны.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на вечернее обращение главы государства в понедельник, 6 апреля.

Обращение Владимира Зеленского

Президент отреагировал на удар РФ по Одессе и отметил, что Украина неоднократно предлагала российской стороне перемирие пасхальных праздников, однако ответа не последовало.

"Мы неоднократно предлагали России прекратить огонь хотя бы на Пасху — на это особое время года. Но для них все времена одинаковы, для них нет ничего святого, и если Россия может себе позволить войну, может профинансировать ее — Россия к миру сама переходить не захочет. Поэтому так важно не сбавлять давления на агрессора, и каждый в мире, кто это понимает, — понимает, как приблизить мир", — заявил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что Силы обороны продолжают наносить удары по нефтяной инфраструктуре врага для того, чтобы дестабилизировать финансовую ситуацию в стране-агрессоре.

Читайте также:

"Мы в Украине делаем свою часть этой работы постоянно, и наши дальнобойные санкции продолжают работать очень эффективно и реально уменьшают российские доходы, прежде всего это нефтяные доходы. Это абсолютно справедливо, а главное — ограничивает возможности России затягивать эту войну. Только значительные финансовые потери заставляют Россию думать о сценарии выхода - выхода именно из войны", — сказал президент.

В то же время Зеленский заявил, что Украина готова прекратить удары по топливной промышленности РФ в случае, если она не будет наносить атаки по украинской энергетике.

"Если Россия будет готова прекратить удары по нашей энергетике, мы будем готовы ответить им зеркально. И такое наше предложение — через американцев — у российской стороны есть", — отметил украинский лидер.

Кроме того, Зеленский рассказал об активной дипломатической работе Украины на Ближнем Востоке и в регионе Залива.

"Сейчас наша команда докручивает договоренности по визитам на днях. Руководитель Нафтогаза работает с турецкой стороной, чтобы реализовать все то, о чем мы говорили позавчера в Стамбуле... Украина впервые в истории не просто представлена в регионе Ближнего Востока и Залива, а является там желанным и сильным партнером", — заявил Зеленский.

Президент подытожил внешнеполитическое направление и стратегические цели Украины.

"Наша цель абсолютно четкая: нужна стабильность и мир в Европе, нужна стабильность и мир на Ближнем Востоке и в Заливе, так же как и в других глобально важных регионах... Безопасности заслуживают все народы — и будут еще и новые наши договоренности по безопасности. Сейчас с Украиной как с партнером по безопасности хотят сотрудничать очень разные государства, но мы открыты к совместной работе со всеми теми, кто поддерживает наш суверенитет, нашу независимость и уважает наших людей", — подчеркнул он.

Как писали Новини.LIVE ранее, Владимир Зеленский провел совещание с Александром Сырским и Андреем Гнатовым. Они обсудили текущую ситуацию на фронте и дальнейшие шаги Украины в войне.

А также накануне глава государства подвел итоги своего визита в Дамаск и сообщил о расширении сотрудничества между Украиной и Сирией.