Зеленський заявив, що Україна готова до режиму припинення вогню на 30 діб

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до 30-денного припинення вогню. Водночас треба, щоб і РФ це підтримала, оскільки зупинення вогню буде реальним показником руху до миру.

Про це Зеленський розповів у вечірньому зверненні до українців.

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Зокрема, Зеленський поінформував, що провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Сторони обговорювали досягнення миру.

"Ми говорили з Президентом Трампом про спільні дії: про підтримку Сполучених Штатів Америки, яка так потрібна, про тиск на Росію — тиск заради миру. Обговорили ситуацію на фронті. Обговорили дипломатичну роботу", — поінформував президент.

Крім того, говорили про те, як наблизити реальне й тривале припинення вогню мінімум на 30 діб. Зеленський наголосив, що це те, що може дати багато шансів для дипломатії, і Україна готова припинити вогонь хоч сьогодні.

"Україна готова до повного припинення вогню прямо сьогодні, прямо з цієї хвилини — на 30 днів тиші. Тільки по-справжньому. Щоб не було ударів ракет, дронів і щоб не було цих сотень штурмів на фронті", — сказав глава держави.

Водночас Зеленський підкреслив, що і РФ має підтримати припинення вогню, довести готовність до цього. Саме це буде реальним показником руху до миру.

"Потрібно, щоб росіяни відповіли на це адекватно — підтримали припинення вогню. Вони повинні довести свою готовність завершувати війну. І це не вперше — ми вкотре це пропонуємо. Тридцять днів, які можуть стати початком років миру. Саме припинення вогню, тривале й надійне, буде реальним показником руху до миру. Америка може із цим допомогти. Світ потребує Америки так само, як і 80 років тому", — резюмував глава української держави.

Нагадаємо, під час розмови з Трампом Зеленський заявив, що Україна готова як до припинення вогню, так і до переговорів у будь-якому форматі.

Також ми писали, що нещодавно глава ОП Андрій Єрмак теж заявив, що Україна готова до переговорів. Однак виключно після повного припинення вогню.