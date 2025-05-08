Зеленский заявил, что Украина готова к режиму прекращения огня на 30 суток

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к 30-дневному прекращению огня. В то же время надо, чтобы и РФ это поддержала, поскольку остановка огня будет реальным показателем движения к миру.

Об этом Зеленский рассказал в вечернем обращении к украинцам.

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В частности, Зеленский проинформировал, что провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Стороны обсуждали достижение мира.

"Мы говорили с Президентом Трампом о совместных действиях: о поддержке Соединенных Штатов Америки, которая так нужна, о давлении на Россию — давление ради мира. Обсудили ситуацию на фронте. Обсудили дипломатическую работу", — проинформировал президент.

Кроме того, говорили о том, как приблизить реальное и длительное прекращение огня минимум на 30 суток. Зеленский подчеркнул, что это то, что может дать много шансов для дипломатии, и Украина готова прекратить огонь хоть сегодня.

"Украина готова к полному прекращению огня прямо сегодня, прямо с этой минуты — на 30 дней тишины. Только по-настоящему. Чтобы не было ударов ракет, дронов и чтобы не было этих сотен штурмов на фронте", — сказал глава государства.

В то же время Зеленский подчеркнул, что и РФ должна поддержать прекращение огня, в доказать готовность к этому. Именно это будет реальным показателем движения к миру.

"Нужно, чтобы россияне ответили на это адекватно — поддержали прекращение огня. Они должны доказать свою готовность завершать войну. И это не впервые — мы в очередной раз это предлагаем. Тридцать дней, которые могут стать началом лет мира. Именно прекращение огня, длительное и надежное, будет реальным показателем движения к миру. Америка может с этим помочь. Мир нуждается в Америке так же, как и 80 лет назад", — резюмировал глава украинского государства.

Напомним, во время разговора с Трампом Зеленский заявил, что Украина готова как к прекращению огня, так и к переговорам в любом формате.

Также мы писали, что недавно глава ОП Андрей Ермак тоже заявил, что Украина готова к переговорам. Однако исключительно после полного прекращения огня.