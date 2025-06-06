Зеленський прокоментував затягування Росією війни

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія продовжує шукати шляхи, аби ще затягнути повномасштабну війну в Україні. Лідер зазначив, що росіяни "торгуються за це".

Про це глава держави сказав під час Міжнародного саміту міст і регіонів "Згуртовані заради миру і безпеки" у п'ятницю, 6 червня.

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Президент України зазначив, що зараз росіяни шукають, як ще затягнути війну проти України. На його думку, вони "торгуються за це".

Крім того, Зеленський під час саміту міст і регіонів "Згуртовані заради миру і безпеки" наголосив, що росіяни повинні відчувати необхідність миру. За його словами, для цього потрібна "рішучість на всіх рівнях".

"Потрібна рішучість на всіх рівнях, і чим більше міст і громад про це говорять — тим краще. Рішучість, щоб ніхто і ніколи не смів повторювати те, що росіяни роблять проти України, українців. І щоб росіяни були змушені шукати миру. Зараз вони шукають, як ще затягнути війну. І, на мій погляд, те що вони роблять, вони торгуються за це. Вони мають відчувати, що мир потрібен", — сказав лідер України.

Нагадаємо, що нещодавн о Зеленський наголосив на небажанні Росії завершити війну та дорікнув Заходу за ігнорування ударів РФ.

Також глава держав прокоментував масовану атаку Росії на Україну 6 червня та повідомив про наслідки.