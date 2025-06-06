Зеленский прокомментировал затягивание Россией войны

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия продолжает искать пути, чтобы еще затянуть полномасштабную войну в Украине. Лидер отметил, что россияне "торгуются за это".

Об этом глава государства сказал во время Международного саммита городов и регионов "Сплоченные ради мира и безопасности" в пятницу, 6 июня.

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Президент Украины отметил, что сейчас россияне ищут, как еще затянуть войну против Украины. По его мнению, они "торгуются за это".

Кроме того, Зеленский во время саммита городов и регионов "Сплоченные ради мира и безопасности" подчеркнул, что россияне должны чувствовать необходимость мира. По его словам, для этого нужна "решимость на всех уровнях".

"Нужна решимость на всех уровнях, и чем больше городов и общин об этом говорят — тем лучше. Решительность, чтобы никто и никогда не смел повторять то, что россияне делают против Украины, украинцев. И чтобы россияне были вынуждены искать мира. Сейчас они ищут, как еще затянуть войну. И, на мой взгляд, то что они делают, они торгуются за это. Они должны чувствовать, что мир нужен", — сказал лидер Украины.

Напомним, что недавно Зеленский отметил нежелание России завершить войну и упрекнул Запад за игнорирование ударов РФ.

Также глава государств прокомментировал массированную атаку России на Украину 6 июня и сообщил о последствиях.