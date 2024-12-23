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Зеленський заявив, що мир завдяки силі можливий — відеозвернення

23 грудня 2024 22:32
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Закінчення війни в Україні — Зеленський заявив, що мир завдяки силі можливий
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Оскільки Росія не розуміє слів і закликів до припинення війни, вона повинна відчувати силу. Мир через силу можливий.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні в понеділок, 23 грудня.

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Зеленський прокоментував передачу Росією військових технологій  Північній Кореї і підтримку Москвою режиму у Пхеньяні, який знущається з людей і утримує частину корейського народу в рабстві. Глава держави наголосив, що світ майже нічого не робить, щоб протидіяти злочинній колаборації Росії та Північної Кореї.

"Хоча для кожної держави — і поруч із Корейським півостровом, для Китаю, для інших, також державам у нашому регіоні та будь-де у світі — це загроза", — додав президент.

Український лідер також повідомив, що у Курській області Росії є вже понад три тисячі поранених та вбитих північнокорейських солдатів.

"Росія їх просто утилізує у штурмах. Чому корейці повинні воювати за Путіна, жодна нормальна людина на землі не відповість", — сказав Зеленський.

Глава держави підкреслив, що Росія повинна відчути силу, а мир завдяки силі можливий.

"Небагато варті слова тих, хто закликає Росію не розширювати війну й не робити ситуацію гіршою. Москва слів не розуміє. Але повинна відчувати силу. Мир завдяки силі можливий. І ми зробимо все, щоб миру досягти", — підсумував президент.

Зеленський звернення
Повідомлення Зеленського у Facebook

Нагадаємо, Північна Корея готується перекинути у РФ додаткові війська і постачати дрони-камікадзе для війни в Україні. Наразі Росія залучила до війни проти України 12 тисяч північнокорейських військових

Володимир Зеленський володимир путін КНДР війна в Україні Росія Північна Корея

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