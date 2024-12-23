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КНДР готується перекинути в Росію додаткові війська, — ЗМІ

23 грудня 2024 09:48
Карина Приходько - Редактор
КНДР у війні з Україною — Північна Корея перекине в Росію додаткові війська
Війська КНДР. Фото: www.kcna.kp
Карина Приходько - Редактор

Північна Корея  готується перекинути у РФ додаткові війська і постачати дрони-камікадзе для війни в Україні. Станом на зараз втрати солдатів КНДР на фронті оцінюють приблизно в 1 100 осіб. 

Про це повідомили у розвідці Південної Кореї, пише Yonhap

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За даними Південної Кореї, Пхеньян планує розширити свою присутність в Росії та продовжує постачати Москві 240-мм ракетні установки і 170-мм САУ. Також є деякі ознаки того, що Північ переходить до виробництва і постачання Росії дронів-камікадзе.

У Сеулі пояснюють ці дії Пхеньяна спробами здобути практичний досвід ведення війни та модернізувати свою систему звичайних озброєнь.

Крім того, станом на сьогодні розвідка Південної Кореї оцінює втрати КНДР на війні в Україні приблизно в 1 100 осіб (вбитими та пораненими).

Нагадаємо, нещодавно СБУ оприлюднила перехоплені розмови загарбників, у яких йдеться про значні втрати серед військовослужбовців КНДР у Курській області.

Водночас Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія вже застосовує для штурмів північнокорейських солдатів. Наразі поки що йдеться лише про Курську область.

За його словами, РФ залучила до війни проти України вже 12 тисяч північнокорейських військових. 

Крім того, президент заявив, що російські окупанти знівечують тіла солдат КНДР. Відомо, що вони спалюють їх обличчя.

КНДР військові дрони війна в Україні Росія

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10:47 Нове оцінювання — як військовим будуть встановлювати інвалідність

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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