КНДР в войне с Украиной — Северная Корея перебросит в Россию дополнительные войска

Войска КНДР. Фото: www.kcna.kp

Северная Корея готовится перебросить в РФ дополнительные войска и поставлять дроны-камикадзе для войны в Украине По состоянию на сегодняшний день потери солдат КНДР на фронте оценивают примерно в 1 100 человек.

Об этом сообщили в разведке Южной Кореи, пишет Yonhap.

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По данным Южной Кореи, Пхеньян планирует расширить свое присутствие в России и продолжает поставлять Москве 240-мм ракетные установки и 170-мм САУ. Также есть некоторые признаки того, что Север переходит к производству и поставке России дронов-камикадзе.

В Сеуле объясняют эти действия Пхеньяна попытками получить практический опыт ведения войны и модернизировать свою систему обычных вооружений.

Кроме того, по состоянию на сегодняшний день разведка Южной Кореи оценивает потери КНДР на войне в Украине примерно в 1 100 человек (убитыми и ранеными).

Напомним, недавно СБУ обнародовала перехваченные разговоры захватчиков, в которых говорится о значительных потерях среди военнослужащих КНДР в Курской области.

В то же время Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия уже применяет для штурмов северокорейских солдат пока что речь идет только о Курской области.

По его словам, РФ привлекла к войне против Украины уже 12 тысяч северокорейских военных.

Кроме того, президент заявил, что российские оккупанты изуродуют тела солдат КНДР. Известно, что они сжигают их лицо.