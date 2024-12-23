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Зеленский заявил, что мир за счет силы возможен — видеообращение

23 декабря 2024 22:32
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Окончание войны в Украине — Зеленский заявил, что мир благодаря силе возможен
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Поскольку Россия не понимает слов и призывов к прекращению войны, она должна ощущать силу. Мир через силу возможен.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в понедельник, 23 декабря.

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Зеленский прокомментировал передачу Россией военных технологий Северной Корее и поддержку Москвой режима в Пхеньяне, который издевается над людьми и удерживает часть корейского народа в рабстве. Глава государства подчеркнул, что мир почти ничего не делает, чтобы противодействовать преступной коллаборации России и Северной Кореи.

"Хотя для каждого государства — и рядом с Корейским полуостровом, для Китая, для других, также государствам в нашем регионе и где угодно в мире — это угроза", — добавил президент.

Украинский лидер также сообщил, что в Курской области России есть уже более трех тысяч раненых и убитых северокорейских солдат.

"Россия их просто утилизирует в штурмах. Почему корейцы должны воевать за Путина, ни один нормальный человек на земле не ответит", — сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что Россия должна ощутить силу, а мир благодаря силе возможен.

"Немного стоят слова тех, кто призывает Россию не расширять войну и не делать ситуацию хуже. Москва слов не понимает. Но должна чувствовать силу. Мир благодаря силе возможен. И мы сделаем все, чтобы достичь мира", — подытожил президент.

Зеленское обращение
Сообщение Зеленского в Facebook

Напомним, Северная Корея готовится перебросить в РФ дополнительные войска и поставлять дроны-камикадзе для войны в Украине. Пока Россия привлекла к войне против Украины 12 тысяч северокорейских военных.

Владимир Зеленский владимир путин КНДР война в Украине Россия Северная Корея

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