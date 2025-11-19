Відео
Головна Новини дня Зеленський заявив, що мир в Україні залежить від рішень Трампа

Зеленський заявив, що мир в Україні залежить від рішень Трампа

Ua ru
Дата публікації: 19 листопада 2025 21:20
Оновлено: 21:58
Мир в Україні залежить від рішень Трампа - Зеленський
Володимир Зеленський. Фото: Reuters

У середу, 19 листопада, Президент України Володимир Зеленський повідомив про змістовну зустріч із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. За словами голови держави, сторони детально обговорили можливі шляхи до завершення війни та дипломатичні формати, які можуть сприяти досягненню стійкого миру.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

Зеленський назвав умови завершення війни

Зеленський подякував Ердогану за візит і активну позицію Туреччини у пошуку мирних рішень. Він наголосив, що Анкара готова надати необхідний майданчик для перемовин, а запропоновані турецьким президентом формати розмов Україна підтримує.

Глава держави також підкреслив, що українська сторона від початку року підтримує всі рішучі кроки та ініціативи президента США Дональда Трампа, спрямовані на припинення війни. Зеленський зазначив, що саме Сполучені Штати та їхнє лідерство мають достатньо сили, щоб забезпечити реальний прогрес у встановленні миру.

"Головне для зупинки кровопролиття — це спільна координація з усіма партнерами та збереження потужного американського лідерства, яке здатне наблизити тривалий і безпечний мир", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, раніше Ердоган заявив, що готовий прийняти зустріч Трампа і Путіна в Туреччині. Це можливо, якщо переговори не вдасться провести в Будапешті.

Водночас відомо, що сьогодні Зеленський хотів обговорити з президентом Туреччини досягнення справедливого миру.

