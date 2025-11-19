Видео
Зеленский заявил, что мир в Украине зависит от решений Трампа

Дата публикации 19 ноября 2025 21:20
обновлено: 21:37
Мир в Украине зависит от решений Трампа - Зеленский - Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: Reuters

В среду, 19 ноября, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о содержательной встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По словам главы государства, стороны подробно обсудили возможные пути к завершению войны и дипломатические форматы, которые могут способствовать достижению устойчивого мира.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

Зеленський заявив, що мир в Україні залежить від рішень Трампа - фото 1
Сообщение Зеленского. Фото: скриншот

Зеленский назвал условия завершения войны

Зеленский поблагодарил Эрдогана за визит и активную позицию Турции в поиске мирных решений. Он отметил, что Анкара готова предоставить необходимую площадку для переговоров, а предложенные турецким президентом форматы разговоров Украина поддерживает.

Глава государства также подчеркнул, что украинская сторона с начала года поддерживает все решительные шаги и инициативы президента США Дональда Трампа, направленные на прекращение войны. Зеленский отметил, что именно Соединенные Штаты и их лидерство имеют достаточно силы, чтобы обеспечить реальный прогресс в установлении мира.

"Главное для остановки кровопролития — это совместная координация со всеми партнерами и сохранение мощного американского лидерства, которое способно приблизить длительный и безопасный мир", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее Эрдоган заявил, что готов принять встречу Трампа и Путина в Турции. Это возможно, если переговоры не удастся провести в Будапеште.

В то же время известно, что сегодня Зеленский хотел обсудить с президентом Турции достижение справедливого мира.

Владимир Зеленский Турция владимир путин переговоры Дональд Трамп
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
