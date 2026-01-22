Відео
Україна
Зеленський заявив, що ЄС потребує збільшення армії — назвав число

Зеленський заявив, що ЄС потребує збільшення армії — назвав число

Ua ru
Дата публікації: 22 січня 2026 18:26
Зеленський заявив про необхідність збільшити армію Європи
Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Європі необхідно створити сильну армію чисельністю щонайменше 3 мільйони військових. За його словами, Росія до 2030 року може сформувати армію у 2-2,5 мільйона людей незалежно від сценарію завершення війни.

Зеленський наголосив, що Москва захоче перевірити силу Європи, тому континент має бути готовим. Він підкреслив, що краще мати такі сили та не застосовувати їх, ніж виявитися слабкими. Президент також заявив про готовність України ділитися військовими технологіями та закликав європейських лідерів до рішучих оборонних рішень.

Новина доповнюється... 

Володимир Зеленський
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
