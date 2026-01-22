Зеленський заявив про необхідність збільшити армію Європи

Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Європі необхідно створити сильну армію чисельністю щонайменше 3 мільйони військових. За його словами, Росія до 2030 року може сформувати армію у 2-2,5 мільйона людей незалежно від сценарію завершення війни.

Зеленський наголосив, що Москва захоче перевірити силу Європи, тому континент має бути готовим. Він підкреслив, що краще мати такі сили та не застосовувати їх, ніж виявитися слабкими. Президент також заявив про готовність України ділитися військовими технологіями та закликав європейських лідерів до рішучих оборонних рішень.

