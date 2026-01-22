Видео
Главная Новости дня Зеленский заявил, что ЕС необходимо увеличить армию— назвал число

Зеленский заявил, что ЕС необходимо увеличить армию— назвал число

Дата публикации 22 января 2026 18:26
Зеленский заявил о необходимости увеличить армию Европы
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европе необходимо создать сильную армию численностью не менее 3 миллионов военных. По его словам, Россия до 2030 года может сформировать армию в 2-2,5 миллиона человек независимо от сценария завершения войны.

Зеленский отметил, что Москва захочет проверить силу Европы, поэтому континент должен быть готовым. Он подчеркнул, что лучше иметь такие силы и не применять их, чем оказаться слабыми. Президент также заявил о готовности Украины делиться военными технологиями и призвал европейских лидеров к решительным оборонным решениям.

Владимир Зеленский
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
