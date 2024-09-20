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Зеленський заявив, що ЄС допоможе зберегти чверть генерації електроенергії — головне зі звернення

20 вересня 2024 20:23
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Зеленський у вечірньому зверненні повідомив, що мав емоційну розмову з розвідниками
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Євросоюз надасть Україні новий пакет підтримки у 160 мільйонів євро, а також допоможе зберегти чверть генерації електроенергії. Це допоможе українцям взимку.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні у п'ятницю, 20 вересня.

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Зеленський повідомив про новий пакет підтримки для енергетики України від Євросоюзу у розмірі 160 мільйонів євро, а також про домовленість щодо збільшення імпорту електрики, що має підтримати державу і громадня у складних ситуаціях.

Також український лідер розповів про засідання Ставки, де мова йшла про фізичний захист енергетичних об’єктів.

"Оговорили й ту загрозу, яку зараз бачимо з боку Росії для нашої генерації. Ми будемо протидіяти", — сказав він.

Фронт

Президент у своєму зверненні повідомив про важливі доповіді щодо ситуації на фронті, зокрема у Курській області. Зеленський зазначив, що бойові бригади стійко утримують позиції.

"Були доповіді розвідок. ГУР — Буданов. Служба зовнішньої розвідки — Іващенко. Дуже детально й навіть емоційно обговорили питання про виробництво дронів і забезпечення дронами всіх елементів Сил оборони та безпеки. Також говорили сьогодні про виробництво ракет, систем РЕБ та відповідну взаємодію з партнерами", — сказав Зеленський.

Візит до США

Глава держави підкреслив, що триває активна підготовка до поїздки у США, де планується зустріч з американським лідером Джо Байденом та кандидатами на пост президента Дональдом Трампом та Камалою Гарріс.

"Ми в Україні завжди будемо вдячні Америці за підтримку нашої незалежності – за всю надану допомогу, щоб Україна вистояла в цій війні. І тепер ми представимо цілком конкретний план, як Україні в цій війні не просто вистояти, не просто тримати рівень спротиву, як зараз, але саме зараз посилитись – посилитись так, щоб реально наблизити справедливий мир, реально наблизити перемогу", — підсумував Зеленський.

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Повідомлення Зеленського у Facebook

Нагадаємо, Зеленський оновив склад Ставки Верховного Головнокомандувача. За указом українського лідера, з неї було виведено колишнього голову МЗС Дмитра Кулебу.

Раніше ми писали, що у Києві пройшла зустріч між президентом України та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Лідери обговорили та узгодили рішення стосовно чотирьох ключових напрямків співпраці для України. 

Володимир Зеленський Офіс президента США сфера енергетики Курська область

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