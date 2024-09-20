Зеленський у вечірньому зверненні повідомив, що мав емоційну розмову з розвідниками

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Євросоюз надасть Україні новий пакет підтримки у 160 мільйонів євро, а також допоможе зберегти чверть генерації електроенергії. Це допоможе українцям взимку.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні у п'ятницю, 20 вересня.

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Енергетика

Зеленський повідомив про новий пакет підтримки для енергетики України від Євросоюзу у розмірі 160 мільйонів євро, а також про домовленість щодо збільшення імпорту електрики, що має підтримати державу і громадня у складних ситуаціях.

Також український лідер розповів про засідання Ставки, де мова йшла про фізичний захист енергетичних об’єктів.

"Оговорили й ту загрозу, яку зараз бачимо з боку Росії для нашої генерації. Ми будемо протидіяти", — сказав він.

Фронт

Президент у своєму зверненні повідомив про важливі доповіді щодо ситуації на фронті, зокрема у Курській області. Зеленський зазначив, що бойові бригади стійко утримують позиції.

"Були доповіді розвідок. ГУР — Буданов. Служба зовнішньої розвідки — Іващенко. Дуже детально й навіть емоційно обговорили питання про виробництво дронів і забезпечення дронами всіх елементів Сил оборони та безпеки. Також говорили сьогодні про виробництво ракет, систем РЕБ та відповідну взаємодію з партнерами", — сказав Зеленський.

Візит до США

Глава держави підкреслив, що триває активна підготовка до поїздки у США, де планується зустріч з американським лідером Джо Байденом та кандидатами на пост президента Дональдом Трампом та Камалою Гарріс.

"Ми в Україні завжди будемо вдячні Америці за підтримку нашої незалежності – за всю надану допомогу, щоб Україна вистояла в цій війні. І тепер ми представимо цілком конкретний план, як Україні в цій війні не просто вистояти, не просто тримати рівень спротиву, як зараз, але саме зараз посилитись – посилитись так, щоб реально наблизити справедливий мир, реально наблизити перемогу", — підсумував Зеленський.

Повідомлення Зеленського у Facebook

Нагадаємо, Зеленський оновив склад Ставки Верховного Головнокомандувача. За указом українського лідера, з неї було виведено колишнього голову МЗС Дмитра Кулебу.

Раніше ми писали, що у Києві пройшла зустріч між президентом України та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Лідери обговорили та узгодили рішення стосовно чотирьох ключових напрямків співпраці для України.