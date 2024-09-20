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Захист енергетики та посилення обороноздатності — Зеленський провів Ставку

20 вересня 2024 18:29
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Захист енергетики та власне виробництво зброї — Зеленський провів Ставку
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Пезидента
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

На засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача основну увагу було приділено захисту енергетичної інфраструктури та зміцненню оборонних можливостей. Обговорювались також питання розвитку власного виробництва ракет і дронів.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram у п'ятницю, 20 вересня.

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Зеленський заявив, що на першому місці під час засідання Ставки стояло питання захисту енергетичної інфраструктури взимку.

"Розглянули стан інженерного захисту об’єктів, календар завершення укріплень, розміщення РЕБ і ППО, зокрема з урахуванням систем Patriot, які ми очікуємо найближчим часом", — наголосив глава держави.

Він додав, що було обговорено також питання розвитку власного виробництва ракет, дронів і засобів РЕБ. За словами Президента, рішення, які дадуть промисловості України максимально реалізувати потенціал — довгострокові контракти від держави та залучення іноземних інвестицій.

Окрему увагу також було приділено фронту.

"Доповідь Головкома Олександра Сирського за всіма основними напрямками. Доповіді представників розвідок – Кирила Буданова та Олега Іващенка", — написав Зеленський.

Cтавка 20 вересня
Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, Зеленський оновив склад Ставки Верховного Головнокомандувача. За указом українського лідера з неї було виведено колишнього голову МЗС Дмитра Кулебу.

Раніше ми писали, що у Києві пройшла зустріч між Президентом України та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Лідери обговорили та узгодили рішення стосовно чотирьох ключових напрямків співпраці для України. 

Володимир Зеленський ППО Ставка верховного головнокомандувача ракети енергетика ситуація на фронті

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