Захист енергетики та власне виробництво зброї — Зеленський провів Ставку

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Пезидента

На засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача основну увагу було приділено захисту енергетичної інфраструктури та зміцненню оборонних можливостей. Обговорювались також питання розвитку власного виробництва ракет і дронів.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram у п'ятницю, 20 вересня.

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Зеленський заявив, що на першому місці під час засідання Ставки стояло питання захисту енергетичної інфраструктури взимку.

"Розглянули стан інженерного захисту об’єктів, календар завершення укріплень, розміщення РЕБ і ППО, зокрема з урахуванням систем Patriot, які ми очікуємо найближчим часом", — наголосив глава держави.

Він додав, що було обговорено також питання розвитку власного виробництва ракет, дронів і засобів РЕБ. За словами Президента, рішення, які дадуть промисловості України максимально реалізувати потенціал — довгострокові контракти від держави та залучення іноземних інвестицій.

Окрему увагу також було приділено фронту.

"Доповідь Головкома Олександра Сирського за всіма основними напрямками. Доповіді представників розвідок – Кирила Буданова та Олега Іващенка", — написав Зеленський.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, Зеленський оновив склад Ставки Верховного Головнокомандувача. За указом українського лідера з неї було виведено колишнього голову МЗС Дмитра Кулебу.

Раніше ми писали, що у Києві пройшла зустріч між Президентом України та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Лідери обговорили та узгодили рішення стосовно чотирьох ключових напрямків співпраці для України.