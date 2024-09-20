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Защита энергетики и усиление обороноспособности — Зеленский провел Ставку

20 сентября 2024 18:29
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Защита энергетики и собственное производство оружия — Зеленский провел Ставку
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Пезидента
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

На заседании Ставки Верховного Главнокомандующего основное внимание было уделено защите энергетической инфраструктуры и укреплению оборонных возможностей. Обсуждались также вопросы развития собственного производства ракет и дронов.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram в пятницу, 20 сентября.

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Зеленский заявил, что на первом месте во время заседания Ставки стоял вопрос защиты энергетической инфраструктуры зимой.

"Рассмотрели состояние инженерной защиты объектов, календарь завершения укреплений, размещения РЭБ и ПВО, в частности с учетом систем Patriot, которые мы ожидаем в ближайшее время", — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что были обсуждены также вопросы развития собственного производства ракет, дронов и средств РЭБ. По словам Президента, решения, которые дадут промышленности Украины максимально реализовать потенциал — долгосрочные контракты от государства и привлечение иностранных инвестиций.

Отдельное внимание также было уделено фронту.

"Доклад Главкома Александра Сырского по всем основным направлениям. Доклады представителей разведок - Кирилла Буданова и Олега Иващенко", — написал Зеленский.

Ставка 20 сентября
Сообщение Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, Зеленский обновил состав Ставки Верховного Главнокомандующего. По указу украинского лидера из нее был выведен бывший глава МИД Дмитрий Кулеба.

Ранее мы писали, что в Киеве прошла встреча между президентом Украины и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен. Лидеры обсудили и согласовали решение по четырем ключевым направлениям сотрудничества для Украины.

Владимир Зеленский ПВО Ставка верховного главнокомандующего ракеты энергетика ситуация на фронте

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