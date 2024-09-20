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Зеленский заявил, что ЕС поможет сохранить четверть генерации электроэнергии — главное из обращения

20 сентября 2024 20:23
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Зеленский в вечернем обращении сообщил, что имел эмоциональный разговор с разведчиками
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Евросоюз предоставит Украине новый пакет поддержки в 160 миллионов евро, а также поможет сохранить четверть генерации электроэнергии. Это поможет украинцам зимой.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении в пятницу, 20 сентября.

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Зеленский сообщил о новом пакете поддержки для энергетики Украины от Евросоюза в размере 160 миллионов евро, а также о договоренности по увеличению импорта электричества, которое должно поддержать государство и граждан в сложных ситуациях.

Также украинский лидер рассказал о заседании Ставки, где речь шла о физической защите энергетических объектов.

"Обсудили и ту угрозу, которую сейчас видим со стороны России для нашего поколения. Мы будем противодействовать", — сказал он.

Фронт

Президент в своем обращении сообщил о важных докладах по ситуации на фронте, в частности в Курской области. Зеленский отметил, что боевые бригады стойко удерживают позиции.

"Были доклады разведок. ГУР — Буданов. Служба внешней разведки — Иващенко. Очень детально и даже эмоционально обсудили вопросы о производстве дронов и обеспечении дронами всех элементов Сил обороны и безопасности. Также говорили сегодня о производстве ракет, систем РЭБ и соответствующем взаимодействии с партнерами" , — сказал Зеленский.

Визит в США

Глава государства подчеркнул, что идет активная подготовка к поездке в США, где планируется встреча с американским лидером Джо Байденом и кандидатами на пост президента Дональдом Трампом и Камалой Гаррис.

"Мы в Украине всегда будем благодарны Америке за поддержку нашей независимости — за всю оказанную помощь, чтобы Украина выстояла в этой войне. И теперь мы представим вполне конкретный план, как Украине в этой войне не просто выстоять, не просто держать уровень сопротивления, как сейчас, но именно сейчас усилиться — усилиться так, чтобы реально приблизить справедливый мир, реально приблизить победу", — подытожил Зеленский.

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Сообщение Зеленского в Facebook

Напомним, Зеленский обновил состав Ставки Верховного Главнокомандующего. По указу украинского лидера, из нее был выведен бывший глава МИД Дмитрий Кулеба.

Ранее мы писали, что в Киеве прошла встреча между президентом Украины и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Лидеры обсудили и согласовали решение по четырем ключевым направлениям сотрудничества для Украины.

Владимир Зеленский Офис президента США сфера энергетики Курская область

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