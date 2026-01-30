Зеленський заявив про затримки постачання ракет для Patriot — деталі

Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський заявив про затримку постачання ракет для систем ППО Patriot. За словами глави держави, РАС-3 надійшли вже після масованої атаки по енергетиці, хоча мали бути раніше.

"Уявіть собі: я знаю, що летить балістика проти нашої енергетики. Знаю, що стоїть Patriot. І знаю, що не буде світла, бо немає ракет для захисту. Я в такій ситуації знаходжусь. І домовляюсь про PAC-3, які приходять через день після того, як нам роблять майже блекаут. Я можу публічно сказати, що це уповільнення. А чому на добу? Вони повинні були прийти за місяць до цього", — сказав Зеленський.

