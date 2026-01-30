Зеленский заявил о задержках поставки ракет для Patriot — детали

Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о задержке поставок ракет для систем ПВО Patriot. По словам главы государства, РАС-3 поступили уже после массированной атаки по энергетике, хотя должны были быть раньше.

"Представьте себе: я знаю, что летит баллистика против нашей энергетики. Знаю, что стоит Patriot. И знаю, что не будет света, потому что нет ракет для защиты. Я в такой ситуации нахожусь. И договариваюсь о PAC-3, которые приходят через день после того, как нам делают почти блэкаут. Я могу публично сказать, что это замедление. А почему на сутки? Они должны были прийти за месяц до этого", — сказал Зеленский.

