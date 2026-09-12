Зеленський закликав до продовольчого перемир’я через загрозу голоду у світі

Очільник України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Україна не залишиться без продовольства навіть у разі блокування експорту, однак проблеми можуть виникнути в інших країнах. Президент Володимир Зеленський заявив, що через блокаду українських портів та обмеження експорту зерна від дефіциту можуть постраждати держави Африки та Азії. На цьому тлі він закликав шукати можливість для "продовольчого перемир’я" навіть до завершення повномасштабної війни.

Про це Зеленський заявив під час щорічній зустрічі YES, організованої Фондом Віктора Пінчука, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Зеленський розповів, чому світу потрібне "продовольче перемир’я"

Президент наголосив, що Україна має достатньо продовольства для власного населення, однак втрата можливості експортувати аграрну продукцію завдає значних збитків українським виробникам.

"Україна без зерна не залишиться. Навіть навпаки — якщо ми не будемо експортувати, у нас буде більше їжі", — зазначив Зеленський.

Водночас, за його словами, проблема полягає у тому, що українське зерно та інша аграрна продукція потрібні багатьом країнам світу.

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"Але люди в інших країнах можуть залишитися без їжі", — наголосив президент.

Зеленський зазначив, що особливо вразливими до перебоїв із постачанням можуть бути країни Африки та Азії. Він підкреслив, що продовольча безпека є глобальним питанням, яке не можна ігнорувати через війну.

"Якщо ми говоримо про продовольчу безпеку, ми повинні вирішити це питання", — сказав президент.

За його словами, навіть якщо повноцінного миру наразі досягти неможливо, окремі домовленості можуть стати реальним кроком для зменшення наслідків війни.

"Можливо, ми можемо зробити продовольче перемир’я", — заявив Зеленський.

Президент також наголосив, що Україна зацікавлена у відновленні безпечного судноплавства та роботи продовольчих експортних маршрутів у Чорному морі.

За словами Зеленського, питання аграрного експорту та енергетики сьогодні мають глобальне значення, тому міжнародна спільнота має шукати механізми для їхнього захисту навіть за умов продовження війни.

Як писали Новини.LIVE, Зеленський прокоментував інцидент із дроном поблизу президентського літака в Молдові та заявив, що поодинокі атаки не становлять значної загрози для України. За його словами, значно серйознішим викликом є масоване застосування Росією реактивних безпілотників.

Також він заявив, що Україні потрібно близько 100–120 ракет для систем Patriot щомісяця, щоб забезпечувати належний захист неба в умовах російських атак. Водночас партнери вже допомагають Києву із закупівлею ракет, а Німеччина окремо оголосила про термінову передачу додаткових PAC-2. Зеленський наголошує, що потреба в ракетах залишається критичною напередодні зими та можливого посилення російських ударів.