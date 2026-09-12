Зеленский призвал к продовольственному перемирию из-за угрозы голода в мире

Глава Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Украина не останется без продовольствия даже в случае блокирования экспорта, однако проблемы могут возникнуть в других странах. Президент Владимир Зеленский заявил, что из-за блокады украинских портов и ограничений на экспорт зерна от дефицита могут пострадать страны Африки и Азии. На этом фоне он призвал искать возможность для "продовольственного перемирия" даже до завершения полномасштабной войны.

Об этом Зеленский заявил во время ежегодной встречи YES, организованной Фондом Виктора Пинчука, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Зеленский рассказал, почему миру нужно "продовольственное перемирие"

Президент подчеркнул, что Украина имеет достаточно продовольствия для собственного населения, однако потеря возможности экспортировать сельскохозяйственную продукцию наносит значительный ущерб украинским производителям.

"Украина без зерна не останется. Даже наоборот — если мы не будем экспортировать, у нас будет больше еды", — отметил Зеленский.

В то же время, по его словам, проблема заключается в том, что украинское зерно и другая сельскохозяйственная продукция нужны многим странам мира.

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"Но люди в других странах могут остаться без еды", — подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что особенно уязвимыми к перебоям с поставками могут оказаться страны Африки и Азии. Он подчеркнул, что продовольственная безопасность — это глобальный вопрос, который нельзя игнорировать из-за войны.

"Если мы говорим о продовольственной безопасности, мы должны решить этот вопрос", — сказал президент.

По его словам, даже если полноценного мира пока достичь невозможно, отдельные договоренности могут стать реальным шагом для смягчения последствий войны.

"Возможно, мы сможем заключить продовольственное перемирие", — заявил Зеленский.

Президент также подчеркнул, что Украина заинтересована в восстановлении безопасного судоходства и работы продовольственных экспортных маршрутов в Черном море.

По словам Зеленского, вопросы аграрного экспорта и энергетики сегодня имеют глобальное значение, поэтому международное сообщество должно искать механизмы для их защиты даже в условиях продолжающейся войны.

Как писали Новини.LIVE, Зеленский прокомментировал инцидент с дроном вблизи президентского самолета в Молдове и заявил, что единичные атаки не представляют серьезной угрозы для Украины. По его словам, гораздо более серьёзным вызовом является массированное применение Россией реактивных беспилотников.

Также он заявил, что Украине требуется около 100–120 ракет для систем Patriot ежемесячно, чтобы обеспечивать надлежащую защиту воздушного пространства в условиях российских атак. В то же время партнеры уже помогают Киеву с закупкой ракет, а Германия отдельно объявила о срочной передаче дополнительных PAC-2. Зеленский подчеркивает, что потребность в ракетах остается критической в преддверии зимы и возможного усиления российских ударов.