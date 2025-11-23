Відео
Головна Новини дня Зеленський заявив про важливість перемовин на тлі посилення атак

Зеленський заявив про важливість перемовин на тлі посилення атак

Ua ru
Дата публікації: 23 листопада 2025 10:44
Оновлено: 11:00
Зеленський наголосив на важливості перемовин на тлі масованих атак РФ
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

У неділю, 23 листопада, Президент України Володимир Зеленський розповів про наслідки масованої атаки РФ на Тернополі після завершення пошуково-рятувальних робіт. Зокрема, на тлі постійних обстрілів, глава держави наголосив на важливості роботи щодо закінчення повномасштабної війни.

Про це Володимир Зеленський написав у Telegram.

Читайте також:

Зеленський про наслідки атак РФ на Тернопіль та Дніпро

Володимир Зеленський зазначив, що вчора ввечері завершилися пошуково-рятувальні роботи в Тернополі, на місці влучання ракети у житловий будинок. Чотири доби безперервно працювали рятувальники.

За інформацією президента, внаслідок удару РФ по Тернополю загинуло 33 людини, серед них шість дітей. Крім того, шестеро досі вважаються безвісти зниклими.

"Я дякую всім службам, які були залучені до ліквідації наслідків цього удару та працювали заради порятунку наших людей", — подякував лідер.

Водночас Зеленський додав, що наразі тривають аварійні роботи у Дніпрі, на місці влучання російського дрона біля багатоповерхівки. За його даними, 14 людей постраждали від удару, серед них дитина.

Крім того, у Нікополі росіяни вдарили FPV-дроном, внаслідок чого травмували двох дітей та жінку. Глава держави зазначив, що знову вночі були удари по житловій та цивільній інфраструктурі, по енергетиці в різних регіонах нашої країни.

Зеленський зауважив, що протягом усього тижня ці атаки не стихали: понад 1 050 ударних дронів, майже 1 000 керованих авіаційних бомб та більш ніж 60 ракет різних типів було застосовано Росією.

Зеленський про "мирний план" та перемовини

Президент повідомив, що вже сьогодні, 23 листопада, наші радники працюватимуть у Швейцарії з представниками Сполучених Штатів Америки, Німеччини, Франції та Великої Британії над тим, щоб якнайшвидше закінчити війну в Україну.

"Але паралельно з дипломатичним треком маємо робити все, щоб посилити наш захист від таких підлих російських ударів. Дуже важливо прискорювати реалізацію всіх наших домовленостей з партнерами щодо систем та ракет до ППО. Дякую всім, хто допомагає захищати життя. Дякую кожному, хто працює для миру", — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, що нещодавно Зеленський обговорив із премʼєр-міністром Нідерландів Діком Схоофом "мирний план" США.

Раніше Зеленський повідомляв, що найближчим часом відбудуться консультації з партнерами щодо кроків для закінчення війни.

Володимир Зеленський обстріли війна в Україні мирний план мирні переговори
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
