Зеленский отметил важность переговоров на фоне массированных атак РФ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

В воскресенье, 23 ноября, Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о последствиях массированной атаки РФ на Тернополе после завершения поисково-спасательных работ. В частности, на фоне постоянных обстрелов, глава государства подчеркнул важность работы по окончанию полномасштабной войны.

Об этом Владимир Зеленский написал в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Зеленский о последствиях атак РФ на Тернополь и Днепр

Владимир Зеленский отметил, что вчера вечером завершились поисково-спасательные работы в Тернополе, на месте попадания ракеты в жилой дом. Четверо суток непрерывно работали спасатели.

По информации президента, в результате удара РФ по Тернополю погибли 33 человека, среди них шесть детей. Кроме того, шестеро до сих пор считаются без вести пропавшими.

"Я благодарю все службы, которые были привлечены к ликвидации последствий этого удара и работали ради спасения наших людей", — поблагодарил лидер.

В то же время Зеленский добавил, что сейчас продолжаются аварийные работы в Днепре, на месте попадания российского дрона возле многоэтажки. По его данным, 14 человек пострадали от удара, среди них ребенок.

Кроме того, в Никополе россияне ударили FPV-дроном, в результате чего травмировали двух детей и женщину. Глава государства отметил, что снова ночью были удары по жилой и гражданской инфраструктуре, по энергетике в разных регионах нашей страны.

Зеленский отметил, что в течение всей недели эти атаки не стихали: более 1 050 ударных дронов, почти 1 000 управляемых авиационных бомб и более 60 ракет различных типов были применены Россией.

Зеленский о "мирном плане" и переговорах

Президент сообщил, что уже сегодня, 23 ноября, наши советники будут работать в Швейцарии с представителями Соединенных Штатов Америки, Германии, Франции и Великобритании над тем, чтобы как можно быстрее закончить войну в Украине.

"Но параллельно с дипломатическим треком должны делать все, чтобы усилить нашу защиту от таких подлых российских ударов. Очень важно ускорять реализацию всех наших договоренностей с партнерами по системам и ракетам к ПВО. Спасибо всем, кто помогает защищать жизнь. Спасибо каждому, кто работает для мира", — подытожил Зеленский.

Напомним, что недавно Зеленский обсудил с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом "мирный план" США.

Ранее Зеленский сообщал, что в ближайшее время состоятся консультации с партнерами относительно шагов для окончания войны.