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Головна Новини дня Зеленський заявив про сильні позиції України на фронті та втрати РФ

Зеленський заявив про сильні позиції України на фронті та втрати РФ

Ua ru
12 жовтня 2026 21:04
Зеленський про ситуацію на фронті: втрати РФ і позиції України
Президент Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський 12 жовтня заявив про сильні позиції українських військових на фронті та зростання втрат російської армії. За словами глави держави, українські підрозділи продовжують активну оборону, поступово відтісняють окупантів і зупиняють їхні спроби просуватися вперед.

Про це він повідомив у соцмережах, передає Новини.LIVE.

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Зеленський розповів про втрати російської армії

За інформацією Зеленського, у районах Добропілля російські війська щодня втрачають близько 200 військових убитими, також серед них багато важкопоранених.

"Позиції України на фронті залишаються сильними і в цьому році найбільш сильні за довгий час. Хоча росіяни в деяких місцях фронту переважають кількісно у шість – вісім разів, і все одно ми досягаємо необхідних Україні результатів", — наголосив Зеленський.

Президент подякував українським військовим за виконання бойових завдань та ефективне застосування озброєння. Окремо він відзначив бригади "Азов", "Буревій", 95-ту бригаду ДШВ, 413-й полк "Рейд", 104-ту бригаду територіальної оборони та прикордонний загін "Фенікс".

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Також Зеленський повідомив про переговори з міжнародними партнерами щодо підтримки України та майбутніх пакетів допомоги. Він додав, що Україна продовжує контактувати з командою президента США та виступає за енергетичне припинення вогню.

"Україна готова до енергетичного припинення вогню, і саме ми вже не раз пропонували такий ceasefire. Росія повинна зробити свої кроки до "тиші"", — заявив глава держави.

Як повідомляли Новини.LIVE, 12 жовтня Володимир Зеленський зазначив, що після оголошення Дональдом Трампом енергетичного перемир’я українські сили вночі не атакували енергетичні об’єкти в Росії. Водночас російські війська продовжували обстрілювати українські АЗС, енергетичну інфраструктуру та інші об’єкти.

Як повідомляли Новини.LIVE, 12 жовтня Володимир Зеленський наголосив, що Україна має засоби для стримування подальшої ескалації з боку Росії та реагуватиме на атаки по енергетичних об’єктах. Президент також висловився щодо шансів на енергетичне перемир’я, ризику продовольчої кризи в найближчі місяці та становища в окупованих Олешках.

Володимир Зеленський окупанти військові дії війна в Україні українські військові
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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