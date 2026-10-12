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Главная Новости дня Зеленский заявил о сильных позициях Украины на фронте и потерях РФ

Зеленский заявил о сильных позициях Украины на фронте и потерях РФ

Ua ru
12 октября 2026 21:04
Зеленский о ситуации на фронте: потери РФ и позиции Украины
Президент Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский 12 октября заявил о прочных позициях украинских военных на фронте и росте потерь российской армии. По словам главы государства, украинские подразделения продолжают вести активную оборону, постепенно оттесняют оккупантов и сдерживают их попытки продвигаться вперёд.

Об этом он сообщил в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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Зеленский рассказал о потерях российской армии

По информации Зеленского, в районах Доброполья российские войска ежедневно теряют около 200 военнослужащих убитыми, также среди них много тяжелораненых.

"Позиции Украины на фронте остаются сильными и в этом году являются самыми сильными за долгое время. Хотя россияне в некоторых местах фронта превосходят нас численно в шесть–восемь раз, мы все равно достигаем необходимых Украине результатов", — подчеркнул Зеленский.

Президент поблагодарил украинских военных за выполнение боевых задач и эффективное применение вооружения. Отдельно он отметил бригады "Азов", "Буревой", 95-ю бригаду ДШВ, 413-й полк "Рейд", 104-ю бригаду территориальной обороны и пограничный отряд "Феникс".

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Также Зеленский сообщил о переговорах с международными партнерами относительно поддержки Украины и будущих пакетов помощи. Он добавил, что Украина продолжает поддерживать контакты с командой президента США и выступает за энергетическое прекращение огня.

"Украина готова к энергетическому прекращению огня, и именно мы уже не раз предлагали такое перемирие. Россия должна сделать свои шаги к "тишине"", — заявил глава государства.

Как сообщали Новини.LIVE, 12 октября Владимир Зеленский отметил, что после объявления Дональдом Трампом энергетического перемирия украинские силы ночью не атаковали энергетические объекты в России. В то же время российские войска продолжали обстреливать украинские АЗС, энергетическую инфраструктуру и другие объекты.

Как сообщали Новини.LIVE, 12 октября Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина располагает средствами для сдерживания дальнейшей эскалации со стороны России и будет реагировать на атаки по энергетическим объектам. Президент также высказался о шансах на энергетическое перемирие, риске продовольственного кризиса в ближайшие месяцы и положении в оккупированных Олешках.

Владимир Зеленский оккупанты военные действия война в Украине украинские военные
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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