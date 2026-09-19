Зеленський погодив нові далекобійні операції та заявив про боротьбу з реактивними "шахедами"

Володимир Зеленський із Михайлом Драпатим і Євгенієм Хмарою. Фото: Зеленський/Telegram

Президент України Володимир Зеленський 19 вересня повідомив про рішення щодо нових далекобійних операцій у відповідь на російські удари. Про це глава держави заявив після доповідей міністра оборони України Євгенія Хмари та Головнокомандувача Збройних Сил України Михайла Драпатого, під час яких також обговорили зміни в управлінні Медичними силами, залучення іноземних добровольців і подальші дії Сил оборони.

Про це повідомив Володимир Зеленський, передає Новини.LIVE.

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Нові далекобійні операції України

Зеленський заявив, що погодив нові далекобійні операції у відповідь на російські удари. Водночас Україна готується розширювати власні далекобійні можливості.

Президент також повідомив про визначені разом із Головнокомандувачем ЗСУ подальші пріоритети активних дій на фронті.

Протидія реактивним "шахедам"

Окремо Зеленський відзначив роботу українських розробників, виробників зброї, інженерів та експертів, які працюють над засобами протидії реактивним "шахедам".

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"Вже є кілька розробок, які довели свою ефективність реальним застосуванням і збиттям реактивних "шахедів". Працюємо, щоб забезпечити системне застосування, постійну ефективність у збиттях і необхідне масове виробництво", — заявив президент.

Зміни у Медичних силах ЗСУ

Під час доповідей також ішлося про оновлення управлінських підходів і системи реагування на виклики в командуванні Медичних сил ЗСУ після зміни керівництва.

За словами Зеленського, одним із головних завдань має стати масштабування успішних практик, які вже застосовують бойові бригади та ефективні патронатні служби бригад. Він наголосив, що поширення такого досвіду Сил оборони має бути пріоритетом для командувачів усіх рівнів.

Зміни для іноземних добровольців

Окремо на зустрічі обговорили оновлення нормативної бази та підходів до залучення іноземних добровольців до служби в Силах оборони України.

"Кожен, хто відчуває, що наш захист незалежності України має глобальне значення, повинен отримати належну можливість проявити себе та відповідну шану", — сказав президент.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що американський підприємець Ілон Маск готовий дозволити Україні використовувати супутниковий зв’язок Starlink для ударів по російських військових цілях. Переговори щодо розширення можливостей використання Starlink тривають вже тривалий час. Водночас, за словами Маска, остаточне рішення має ухвалити Білий дім.

Також Новини.LIVE писали про те, що керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що особисто намагався домовитися про припинення далекобійних ударів між Україною та Росією. За його словами, наразі досягти такої домовленості не вдалося, тому Україна змушена відповідати на російську агресію всіма доступними засобами.