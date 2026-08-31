Ілон Маск може дозволити Україні удари по РФ за допомогою Starlink: FT

Ілон Маск. Фото: Reuters

Американський підприємець Ілон Маск готовий дозволити Україні використовувати супутниковий зв’язок Starlink для ударів по російських військових цілях. Переговори щодо розширення можливостей використання Starlink тривають вже тривалий час. Водночас, за словами Маска, остаточне рішення має ухвалити Білий дім.

Про це повідомляє Financial Times, інформує Новини.LIVE.

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Що відомо про позицію Маска

За даними видання, Маск раніше обговорював можливість використання Starlink для ударів по території Росії з тодішнім міністром оборони України Михайлом Федоровим.

Підприємець заявив, що не виступає категорично проти такого використання системи, однак наголосив, що це політичне питання, яке потребує рішення американської адміністрації.

Йдеться, зокрема, про використання дронів із терміналами Starlink для атак на російські військові об'єкти.

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Україна просила розширити Starlink

Наприкінці липня президент України Володимир Зеленський порушував це питання під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Українська сторона хотіла отримати можливість використовувати Starlink на відстані до 200 км углиб території Росії.

Це дозволило б українським безпілотникам атакувати, зокрема, інфраструктуру для запуску російських балістичних ракет. Водночас Трамп не дав конкретних обіцянок щодо цього питання.

Раніше Маск виступав проти розширення використання Starlink для ударів по російських цілях через побоювання подальшої ескалації та можливого ядерного сценарію.

Новини.LIVE повідомляли, що президент України Володимир Зеленський нагородив американського підприємця та інженера Ілона Маска орденом Свободи. Відповідний указ глава держави підписав за визначні особисті заслуги Маска у захисті життя людей і свободи, а також внесок у розвиток відносин між Україною та США.

Новини.LIVE також писали, що Маск відреагував на заяву ексміністра оборони України Михайла Федорова про роль SpaceX у захисті України. Федоров назвав Starlink критично важливою технологією для українських військових, а Маск поширив фрагмент інтерв’ю та залишив під ним емодзі у вигляді серця.